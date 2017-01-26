新光人壽獲「2017風雲保單」雙項殊榮

2016年新光人壽因應社會需求，用心創新商品與服務而獲獎連連。2017年一開春，再傳捷報，新光人壽「大好利率變動型終身還本保險」與「長照久久長期照顧終身保險」於5日榮獲《現代保險雜誌》頒贈「2017年度風雲保單」，由新光人壽副總經理林漢維代表受獎。

新光人壽經營台灣保險市場長達半世紀，副總經理吳欣盈以精準的眼光，觀察到這幾年來，「她經濟」崛起，女性擁有更多的能力與資源可以好好愛自己，因此，結合大數據、市場調查，領導商品開發與行銷團隊，於2016年推出『HER大女子保險計劃』，以女性需求及『Health、Enjoy、Rich』理念量身訂作，提供女性掌握未來年年領回的零用金，便於計劃未來的旅遊、購物、進修等各種人生規劃與夢想。

『HER大女子保險計劃』保險內容包括「新光人壽大好利率變動型終身還本保險」、「大好特定疾病終身健康保險附約」、「大好住院手術醫療終身健康保險附約」、「大好職業災害保險」等，針對女性的經濟需求、醫療照護、安全保障，作全方位的規劃。本次獲獎的「新光人壽大好利率變動型終身還本保險」，因其商品特色為，自第一保單周年日起，就可以年年領取保險金額10%的生存保險金，考慮到抗通膨以及消費需求隨年齡而遞增，生存保險金每10年增加保險金額的2.5%，第21保單年度起，生存保險金高達保險金額的15%。大女子們每年可以運用這筆資金，幫自己規劃寵愛行程。

有鑑於台灣高齡社會的急速到來，加上少子化趨勢，未來台灣面臨的長期照護負擔將更加重。身為長期照護險領導品牌的新光人壽，不斷因應社會的變遷與需求，積極開發具有獨特性的長照系列商品，持續深耕長期照護保險市場，提供國人更周全的長照保障。

榮獲「2017年度風雲保單」的「新光人壽長照久久長期照顧終身保險」，其特色，投保受理年齡可達70歲，保險金額最低1萬元，最高10萬元，可保障久病臥床、老年癡呆、失智與失能的民眾。而且在長照期間可以豁免保費，身故退還保費，減輕經濟負擔。

面對不斷變動的社會環境與趨勢，新光人壽將秉持著「光無不在，心與你同在」的品牌精神，持續觀注社會發展與民眾需求，不間斷在商品、服務等方面創新，為民眾帶來完整的保險保障，提供健康的樂活人生。