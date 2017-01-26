美墨「粉紅色大牆」兼具監獄和購物中心？ 墨西哥建築師繪圖想像

(台灣英文新聞 蔡佳穎/綜合外電報導) 上任不到一週，川普開始兌現他的競選諾言，美國時間25日他簽署了行政命令，下令在美墨邊界建造一道「不可能跨越的實體壁壘」，杜絕非法移民湧入美國。

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墨西哥建築師Norberto Miranda告訴《商業內幕》，川普的這道牆不可能實現，因為這項決定無益於改善美墨關係，而邊界的山脈地型也提高建造的困難度；同時很多人指出，如同墨西哥總統所說，墨西哥不可能會支付這筆費用。

美國CNBC電視台的Kate Drew估計這道牆的建造費用可能高達150億至250億美元，每年維護和聘僱邊界巡守人員的費用又要額外21億美元，但若川普的計畫真的施行，這道圍牆將會長怎樣呢？

墨西哥建築公司Estudio 3.14的設計團隊，透過圖像，將川普的美墨邊境圍牆計劃呈現出來。

圖片來源：Agustin Avalos/Estudio 314

設計師將整道牆繪製成粉紅色，以符合川普不斷表達「這座牆會很漂亮」的形象。

粉紅色大牆的設計是受到知名墨西哥建築師Luis Barragán的啟發，Luis Barragán是20世紀最重要的墨西哥建築師之一，擅長用鮮明的色彩勾勒出標誌性的幾何構圖、陰影和線條，也是將粉紅色彩發揮到極致的建築師。

圖片來源：Agustin Avalos/Estudio 314

圍牆將從太平洋沿岸伸展到另一側的墨西哥灣，隔開了美國西南部與北墨西哥。

圖片來源：Agustin Avalos/Estudio 314

Estudio 3.14 設計團隊還幫川普加裝其他圍牆內的設備，包括專門監禁非法移民的監獄，容納量高達川普預計驅逐的1,100萬人。另一部份包含製造業工廠，犯人可以在裡面工作，協助修建圍牆。

圖片來源：Agustin Avalos/Estudio 314

其他設施還包括在圍牆內建造一座大型購物商場，供美國人購物。

但Miranda說，美墨邊境的山脈和嚴峻地形恐讓這道牆的建造幾乎不可能達成，且造價高昂，由於在現有邊界柵欄以外的區域，都是濃霧十分大、又乾旱不毛之地，若將這些因素考量進去，這道牆的建造恐怕需耗時16年，也就是即使川普連任也只能建到一半。他說，「這簡直是狂妄自大的建築提案。」