神旺大飯店推情人節限定「閃光調酒」情人節免費贈

過完農曆新年，緊接著就是西洋情人節了。為了緊緊抓住另一半的心，除了必備的大餐和美酒，當然也少不了甜蜜蛋糕助興！台北神旺大飯店「伯品廊」和「Bon Amis餐廳」將於2017年2月14日情人節晚間分別推出輕鬆愜意的精緻自助吧、豐美精緻的法式套餐，並有餐廳特別準備的「閃光調酒」、Jacob's Creek氣泡酒，為情人節增添浪漫元素。

伯品廊西餐廳的自助美食選擇多元，生鮮區提供各種新鮮生魚片及各式海鮮料理；嚴選高級蔬菜的沙拉區搭配由主廚特調多款醬汁及富於變化的冷盤美食；熱鍋區則強調小份量精心調理，讓風味更提升；而甜點區除了由神旺飯店知名的普諾麵包坊供應拿手的各式蛋糕外，亦有擅長法式甜點的西餐師傅巧手製作各種小巧可愛的一口甜點。

2017年2月14日情人節晚間更將贈送口味獨特、名稱俏皮的「閃光調酒」。此款調酒是將流行於韓國年輕族群的「夜光燒酒」升級改造。特別選網路用語「閃光」（對另一半的親暱稱呼）來命名，甜蜜又具趣味性。屬於女孩的口味是以蘭姆酒搭配有肉桂香氣的紅櫻桃白蘭地；為男孩特製的風味則是個性鮮明的茴香酒與琴酒調製，兩款飲品皆以沁涼蘇打水和可爾必思打造透明光感，拍攝時以手機閃光燈照射即能拍得唯美夢幻。