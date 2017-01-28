〈時評〉熱比婭來台的轉機



維吾爾人權領袖熱比婭有意來台訪問，這個看似是一顆燙手山芋，但若民進黨政府能妥善處理，反而有機會打出一手好牌，扭轉目前兩岸不對等的關係。



熱比婭曾是中共的政協委員，因為她的夫婿抗議維吾爾人在中國受到不平等待遇，在中共壓力下，熱比婭因一直支持丈夫的言論，其後不僅無法再出任政協委員，甚至被北京當局以「向境外組織非法提供國家情報」的罪名逮捕入獄。



熱比婭被判八年，但在入牢五年後，以保外就醫的名義被釋放，隨後前往美國避難，離開中國後，熱比婭熱衷推動新疆人權，成為新疆獨立運動領袖，也是中共眼中的海外異議人士，更被定義為恐怖份子。



對熱比婭來說，這不是她第一次申請來台，早在馬英九執政時間，政府曾以熱比婭涉及恐怖主義為理由，拒絕入境申請。當時民進黨發表聲明，強調熱比婭是美國認定的政治難民，以熱比婭為首的世界維吾爾代表大會，更是美國國會長期支持的組織。



這次熱比婭接受台聯的邀請，將再度申請來台，一旦政府同意，勢必會再次惹惱中國，但若是拒絕她入境，可能又違背當年的立場，民進黨政府確實進退維谷。



不過，危機是轉機，對蔡英文總統來說，不斷對中共釋放善意，卻依然受到無情的對待，中國不僅拔我邦交國，甚至還將黑手伸向非邦交國；於此同時，民進黨不妨透過熱比婭入境一事，向對岸強硬表態。



當然，其後果可能是更激怒中國，不過，至少可讓對岸清楚明白，台灣並非沒有其他牌可打。同樣地，政府也可再藉由熱比婭，再度向對岸打開和解之窗，特別是在海基會董事長田弘茂邀請海協會長陳德銘會面之際。



這兩手策略是民進黨進可攻、退可守的選擇，可藉由熱比婭的風向球，試探中國的虛實。

（作者李平華，資深媒體人）