〈時評〉川普來真的？

一般政客的政治語言，常常予人見人說人話、見鬼說鬼話，或拐彎抹角、糢糊不知所云的感慨，更常患前言不對後語、自相矛盾的毛病；聽其言、觀其行，則說一套、做一套，言行不一者多的是！

相形之下，美國新上任的川普總統簡直可說是個異數。說話直白到喜歡就說喜歡，不高興就說不高興，討厭就不加修飾說討厭！這，無疑顛覆了長期以來大家習以為常的政治話語規範ABC！

這是真？這是老粗？沒內涵？沒水準？不同層次、不同場域的人，會有不同的解讀。要問的是：政治上，粗俗的真誠和優雅的虛偽，何者較可取？只能二選一時，大家要如何抉擇？

競選期間，川普喊出「退出TPP（《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》）」的政見。去年11月27日，再以準總統之姿重申：上任第一天就要宣佈退出歐巴馬力推的TPP。在正式進白宮橢圓辦公室上班的第一天，川普總統簽署的第一份行政命令，就是讓美國正式退出TPP！川普果然是來真的，說到做到！

當然，川普還有許許多多政見支票有待兌現，諸如翻轉歐記健保、改變移民政策、重新評估一中政策、阻止中國在南海擴權等等的後續發展都尚待觀察，能否引領美國再度偉大更是言之過早，但是，你／妳欣賞他也好，不喜歡他、不能接受他的作風，反對他的政策，甚至於根本就不願意承認他是總統也罷，由川普退出TPP的起手式，你／妳不得不承認：至少，他是言而有信的！

川普跳脫舊窠臼的作風，會給國際社會建構怎樣的新面貌、新秩序，會給美國帶來更多的正面能量還是負面能量，國際社會無不繃緊了神經在密切關注。

（作者張國財，台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）