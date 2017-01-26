美國前三大兩岸研究學者：台灣最大的危險在華府

（台灣英文新聞/台北綜合報導）美國資深亞洲問題學者任雪麗今(26)日指出，台灣面對最大的危險其實在華府正中心，美國領導者應傾聽並相信台灣領袖的聲音，什麼才是台灣的利益，否則台灣會變成客體。



被譽為美國前三大兩岸研究學者、北卡羅來納州戴維森學院東亞政治學教授任雪麗(Shelley Rigger)曾在2013年出版〈台灣為什麼重要？〉(Why Taiwan Matters)一書，今日在智庫威爾森中心「美台關係：安全與經濟連結的展望」研討會中，提出上述看法。

《中央社》報導，從政治面來看，川普行動表面上看來有意提高台灣的能見度，但欠缺實際價值，卻會造成實質傷害。

任雪麗指出，她已見到各種嚴重危險，其中部分導因於中國，中國趁美國政策改變的時候，可能對台灣採取行動，並將責任歸咎於美方，因此，台灣面對最大的危險其實在華府正中心。



她說，台灣是美中關係的要素，但不是唯一要素，美國新政府的態度看來將台灣地位客體化，忘卻了台灣的主體性，並過度自信、一廂情願，糟糕的執行，結果卻傷害了台灣的安全。



任雪麗強調，兩岸關係非常複雜，相互依存，美國如對中國進口施以高關稅，中國企業與經濟將受害，也會連帶影響台灣企業與經濟。川普政府搞砸了跨太平洋夥伴協定(TPP)對台灣是嚴重傷害，恐將難以彌補。



她建議，美國領導者應傾聽並相信台灣領袖的聲音，什麼才是台灣的利益，否則會把台灣變成客體，成為實踐美國利益，挑戰中國和改變政策的工具。



美國前駐北京大使芮效儉(J. Stapleton Roy)認為，美國總統川普說為何要受限於一中政策，所有東西都可以協商，但坦白講這無法達成。



他說，除非川普澄清對一中政策的立場，否則美國可能派不出大使，也無法與中國實質協商任何事務，這不是小事，也會造成台灣的混亂。

去(2016)年底歐巴馬在年終記者會上，就一中政策與台灣議題提出說明，表明美國的一中政策沒有改變，當時任雪麗受訪認為，總統當選人川普和總統蔡英文通電話不是壞事，但突如其來的變化是危險的。