〈時評〉「不公年金」改革戰戰兢兢



「不公年金」國是會議落幕，不過，真正挑戰正準備開始，因為所有戰場都將轉移到立法院，進入短兵相接的實質修法階段，不論執政黨，或是軍公教和勞工，都應該要有更精緻的作為，才能解決這些歷史共業的難題。



民進黨政府上台以來，積極推動 「不公年金」改革，歷經二十場座談會，以及北中南東四場分區會議，到最後的國是會議，場場都有陳情抗議事件。每一場討論、每一次溝通，可說花費許多社會成本，現在都已經走到這一步，已經沒有回頭的理由。



可以預期的是，接下來，法案送到立法院審查時，同樣會有許多抗爭活動，只是這些訴求，在過去長達四、五個月的討論，都已充分表達，要如何將這些呼籲，轉化成為實際的修法方向，是軍公教和勞團要去克服的關卡。



否則，當民進黨政府將年改法案送進立法院後，若缺乏相對討論的版本，陳抗團體的聲音，很可能淪為「為反對而反對」，當這些聲音受不到合理對待，就有可能再度被貼上標籤。



這也是之前幾個月來，為何陳抗團體經常會被污名化的主因，因為在社會期待改革的浪潮下，背負原罪的人士，一旦阻擋改革，卻未提出解決辦法，反而會被扭曲本意。



另方面，執政的民進黨，對於推動 「不公年金」改革只剩下修法，不妨放慢腳步來，好好傾聽各界的聲音，好好整理各界的意見，才不會走入「為改革而改革」的死胡同裡，忽略在修法過程中，也要極力消除社會對立的目標。



否則，就算改革成功，修法完竣，社會階段變得更加對立，各族群因此被撕裂，這樣的改革缺乏意義，也偏離正軌，更會被視為民進黨政府和台灣社會的失敗。這一路以來，各界都走得很艱辛，未來的路，戰戰兢兢。

（作者李平華，資深媒體人）

