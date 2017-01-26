築牆、擋移民 川普：我是認真的

(台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導) 正當許多人以為川普說要蓋邊境圍牆只是開玩笑的時候，上任就忙著簽行政命令的川普告訴你，他會以行動證明他「真的要蓋」，要禁止穆斯林入境也是真的。

就在當地時間25日，川普正式簽署行政命令，下令在美墨邊界建造一道「不可能跨越的實體壁壘」，他並在一次與ABC新聞的訪談中保證，墨西哥100%會替這道牆付錢，不過事實上，如果要以國家名義建造任何東西，國會都必須要先通過預算，因此這道將花費數十億美金的高牆，可能最後還是由美國人民買單。

在美國與墨西哥邊界建築2000英尺長的圍牆，是川普在競選期間的政見之一，在週三於國土安全局的演講上他更加碼，宣稱將擴大招募超過1萬名邊境移民官，以大幅強化邊境巡邏密度與效果。

川普指出，一個沒有邊境的國家不是國家，而美國南部與墨西哥接壤的國界正陷入前所未有的危機當中，他再次回收他選舉的口號，宣稱會讓美國人民「奪回自己的邊境」，而當被問及此舉會不會讓美墨關係惡化，川普只說，只要他跟墨西哥總統恩里克·潘尼亞·尼托(Enrique Pena Nieto)見面後，一切都會好轉。

不過，川普還是堅持蓋牆的費用會由墨西哥全額支付，他說：「我會做出一份表格，很複雜的表格，然後就會有款項進來。」墨西哥總統尼托則在川普的演講後，第三度發表回應表示，墨西哥絕對一毛錢都不會付給美國。

而既然提到邊境控管，就不得不認真審視川普新提出的入境管制計畫，因為他將會限制來自七個中東、非洲國家的人民進入美國，甚至將全面禁止穆斯林進入美國，除此之外，庇護敘利亞難民的計畫將被無限期延期，部分被認為對美國國家安全產生威脅的國家，也將更難取得赴美簽證。

最後，川普提及「選舉詐騙」，聲稱大選期間大概有500萬非法移民投票給希拉蕊，不過並沒有提出任何證據，他同時也指示檢警機關開始調查一起大選造假事件，因為他認為在兩個州中出現「已死公民投票」的現象，同樣也沒有說出消息來源。