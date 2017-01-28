〈時評〉是新加坡認栽　中國霸道手段再佔上風

九輛運往新加坡的裝甲車在去年11月23日途經香港時遭到扣押，香港海關在本月24日宣布完成調查，將透過船公司將裝甲車返還新加坡，僵持兩個月的中國、新加坡裝甲車事件至此告一段落。

事件扯到台灣，是因為這些裝甲車是新加坡根據「星光計劃」送來台灣進行軍隊訓練用途，在返程途經香港時遭扣押。值此兩岸關係冰凍時期，新加坡與台灣的軍事合作關係被北京拿出來用放大鏡看，甚至明白告示新加坡必須遵守「一個中國」原則云云。

但事實上，新加坡與中國的關係近兩年出現多次嚴重摩擦，早已冰凍三尺，北京對新加坡裝甲車的出手，讓事件扯到台灣，現在看來，只是剛好。

去年喧騰許久的南海島礁仲裁問題，是新加坡、中國關係惡化的最重要因素，新加坡多次在東協會議中主張尊重國際仲裁，被中國視為嚴重扯後腿，早思報復，最後終於逮到扣押裝甲車的機會。

否認「普世價值」，抱持「中國特色」主張的中國當代政權，近年逐漸發展出固定的「霸道」報復模式，對內部的異見者、外部的反對者，甚至另一個國家都一體適用，一律要求對方「公開認錯」。這方面，台灣已經有許多例證，最新的有對韓國的「禁韓令」、對日本ＡＰＡ酒店的抵制等。

新加坡一開始仍堅持立場，希望與香港海關背後的中國主政者談法律，但這套對中國行不通，所謂「中國特色」就是人情先於法律、私下協商勝於公開叫陣，於是可以揣測，雙方進行了秘密交涉。

交涉結果，先是於本月18日宣布業已中斷一次的中、新雙邊合作聯合委員會議將在今年2月間恢復舉行，而後是新加坡總理李顯龍於本月20日公開發表講話，對中國國家主席習近平先前在參加瑞士達佛斯（Davos）會議上的講話表示高度肯定。

李顯龍還說：中國和美國的關係是世界上最一個最重要的雙邊關係，新加坡向來是這兩個國家的朋友，也希望繼續成為他們的朋友。至於造成雙方關係惡化的南海問題，李顯龍表示，歡迎中國把觸角伸向區域，歡迎他在區域發揮更大的影響力。

李顯龍這些表態，就是北京要的「面子」，對此，鷹派陸媒大幅報導並評論稱：「在中國碰了幾個釘子後，新加坡似乎清醒點兒了」、「識時務，李顯龍抱緊中國抵禦特朗普（川普）衝擊」。

北京滿意之後，香港海關自然受命表示「已經完成調查」，不日將歸還裝甲車給新加坡，中國的霸道手段再一次佔了上風。新加坡如此認栽，反思台灣部分企業家或演藝人員的被迫表態支持「一個中國」、反對台獨，實在不必深究，反而應該報予同情。

（作者朱建陵，資深政治新聞工作者）