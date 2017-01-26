ACHOI餐廳打造情人節甜蜜「食」光

迎接即將到來的西洋情人節，amba台北中山意舍酒店當代料理餐廳ACHOI林明健主廚嚴選海膽、生蠔、鴨肝、老饕牛排等頂級海陸食材，結合無限創意與深厚跨國界料理技法，此次巧妙融入台灣在地食材如：虱目魚、釋迦、檳榔葉、豆豉、破布子等，以令人驚喜的和諧滋味與精緻型態呈現，2月14日晚間限定情人節套餐，每人NT$2880+10%。加價NT$980享專業侍酒師餐酒搭配三杯，讓戀人在時尚微醺的氛圍中，共度甜蜜難忘時光。

「開胃小品」以香氣迷人的自製稻草煙燻台南虱目魚，搭配充滿奶蛋香氣的港式街邊小吃-雞蛋仔，及滋味清爽的三星蔥法式鮮奶油，創意十足，開啟味蕾的渴望；「海膽、生蠔、薑、九層塔」選以法國芬大奇Fine de Claire生蠔與海膽相佐，爽滑生蠔與綿密海膽雙重口感的海洋鮮味，以九層塔青醬及生薑泡沫調和，口齒間滿是鮮甜潮香。

「孢子甘藍、培根、薄荷」以碳烤方式呈現台南栽種孢子甘藍的自然甘甜，搭配加入乾蔥及大蒜的噴香培根醬，酪梨醬及薄荷粉適度解除培根油膩濃重，滋味鹹香而爽口；「鴨肝、石榴、紅酸模」的鴨肝煎至表皮焦香內柔嫩，搭配加入釋迦調和的石榴醬，釋迦的甜與石榴的酸交融成解膩的絕妙酸甜；「香煎馬頭魚、冬瓜、豆豉破布子油醋、西芹」取新鮮現流馬頭魚，以200度油溫從魚的鱗片由上往下淋，讓魚鱗直立酥脆，油溫滲入魚肉讓肉質保有細嫩，將蒸熟的冬瓜鋪底，搭佐台式風情的鹹香微辣的豆豉破布子油醋醬、香菜、西芹，洋溢暖暖的質樸。

「炙燒老饕牛排、洋姜、泡菜、檳榔葉」以檳榔葉包裹肋眼上蓋炙燒，讓柔嫩肉質多了一股檳榔葉特有清香，搭佐口感鬆軟滋味清新的烤洋姜，酸辣的自製韓式泡菜則有畫龍點睛之效；「香蕉巧克力塔」苦甜香濃的巧克力塔，搭配香甜的香蕉醬與香蕉薄片，巧克力與香蕉是最對味的天作之合，詠頌兩人間的絕佳默契與濃情蜜意。