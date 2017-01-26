樂見川普基礎建設和經濟政策  道瓊首破2萬大關

（台灣英文新聞/台北綜合報導）美國總統川普上任未滿一週，不僅企業季報表現穩健，美股道瓊工業指數於美國時間25日演出慶祝行情，有史以來首次一舉衝破20000點重要關卡，反映市場受川普推動的基礎建設計畫和經濟政策激勵。

川普在推特上表示，對道瓊指數突破2萬點感到欣慰。川普去(2016)年11月勝選後，美股一路勁揚，在11月22日曾達到19000點並持續上揚，自那時起表現最亮眼的每股分屬金融類股高盛、工業股迪士尼和波音公司，但最近漲勢停頓，投資人對川普政策轉趨審慎，市場觀望氣氛濃厚。

不過華爾街昨(25)日早盤，道瓊工業指數一舉漲至20026點，收在20068.51，首度攻占20000點大關，背後的功臣是全球最大機械設備商開拓重工(Caterpillar)、波音公司、金融股摩根大通(JPMorgan)和保險商旅行家集團(Travelers)。

標準普爾500指數(S&P 500)及那斯達克(Nasdaq)，標準普爾500指數漲18.30點或0.80%，報2298.37點，那斯達克指數漲55.382點或0.99%，報5656.340點，雙雙再創歷史新高。

《彭博》報導，由於投資人預期經濟成長將加速及川普總統將擴張政府支出，美國主要股市全面上揚，金融股或製造業皆大漲，反映投資人對政府施政新紀元及對未來景氣成長的期待，但電訊與房地產類股相對疲弱。

《福斯新聞網》引述專家認為，川普表明將兌現競選諾言，未來將減稅，減少法規，增加財務支出，都是刺激經濟動能表現。但也有分析直指，美股「川普行情」，投資心理意義大於實質意義。

川普昨簽署行政命令，讓TransCanada公司更容易興建Keystone XL油管和讓能源傳輸伙伴公司(Energy Transfer Partners，ETP)興建達科他油管最終未完成的部分，這激勵原物料類股大漲。