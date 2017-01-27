撈魚生、方形粽、大紅雪梨？看看各國農曆年怎麼過

（台灣英文新聞 曾冠融／台北報導）農曆春節是台灣傳統重要節慶之一，家家戶戶莫不吃年夜飯慶團圓、走春訪友，喜迎新的一年到來。春節是華人社群共享的文化和共同回憶，除了台灣其他國家又是如何慶祝新年？

新加坡

新加坡華人人口高達七成，農曆春節還是傳承年節習俗，也會發紅包、除舊穢、迎財神、舞龍舞獅等，年節氣氛濃厚。比較特別的是，新加坡人在圍爐時有「撈魚生（Lo Hei）」傳統，期盼新的一年能「風生水起」、事事如意。

「七彩魚生」這道菜是將各種不同顏色的蔬菜切成絲，淋上冰梅醬、金桔和芝麻油，再拌入生魚片，繽紛色彩象徵燦爛好兆頭。正式上桌時，依序將材料擺上圓盤，每上一種材料都要說句吉祥話，諸如上魚時會說「年年有餘，有魚有力」、拌入梅醬時則是「大吉大利，甜甜蜜蜜」。

裝盤完成，大夥會一同站起，舉起筷子高高地撈起魚生、把所有材料拌再一起，同時邊撈邊喊「撈個風生水起！」、「撈出福氣、運氣、財氣」。據說撈魚生的動作有越撈越旺的意味，撈起同時說出新年願望，撈得越高，今年越好。

過年闔家團圓撈魚生，影片取自youtube soakinsg頻道

另外，節慶期間還會固定舉行妝藝大遊行（Chingay）。妝藝大遊行是1970年為彌補禁放鞭炮政策而出現的春節表演，如今已成為亞洲最大型的嘉年華，以炫麗奪目的花車、街頭表演、高蹺、舞龍舞獅等展現新加坡多元文化。2017年的妝藝遊行預計於2月10日11日舉行，屆時將有8000名表演者組成50支表演隊伍，運用特效帶給民眾一場視覺饗宴。

妝藝大遊行號稱亞洲最大型的嘉年華，熱鬧非凡。圖片截自新加坡旅遊局

表演者著華麗衣飾，圖片取自新加坡旅遊局。

越南

越南當地保留許多華人傳統文化，農曆春節時不只華人，舉國上下都會一同慶祝。越南的新年稱（Tet），為了迎接新年的到來，越南人通常早早就開始辦年貨，除舊佈新，在家裡擺上金桔樹（象徵幸運、成果豐碩）、金蓮木（象徵燦爛、閃耀）、桃花枝（象徵平和、優雅）求吉利。

年節時分，河內街頭上出現許多臨時花市，販賣金桔、桃花等吉祥花朵。

越南人在過年時會吃「年粽」，年粽的形狀和台灣常見三角形粽子不同，通常是鹹的方形粽（Bánh Chưng），或可甜可鹹的圓筒粽（Bánh Tét）。年粽用料沒有台灣那麼複雜，通常是糯米、綠豆、醃製豬肉而成，中南部流行的圓筒粽則是包裹糯米、豆類、香蕉餡，分量厚實。年粽製作需要特殊模具才能製成有稜有角的外型，再蒸上數小時，耗時耗力。春節製作年粽，剛好讓一家大小、鄰里互相幫忙，團聚一起。

韓國

韓國也有過農曆年的傳統（稱Seollal），每逢春節假期，韓國人會從各地返鄉祭祖、並且提前精心採買年貨，和送給親朋好友的禮物。過年時台灣人會貼福、春等字樣求吉利，而韓國人則會在屋裡及廚房門邊掛上福笊籬（一種竹編的篩米用具），耙子象徵抓來一年的福德。

初一清早韓國人會穿上新衣或傳統韓服進行春節祭祀、並且在祭祀完成後一起享用「年糕湯」。新年吃年糕湯，就代表自己又增長了一歲。接著就要開始「歲拜」，也就是拜年，家族須按照輩分輪流向長輩歲拜（通常是跪拜禮），真誠祝福爺爺奶奶和父母、兄長新的一年能健康順利。

著傳統韓服向長輩「歲拜」，圖片取自韓國文化体育觀光部海外文化弘報院官網。

春節當天全家族的人也會聚在一起，玩傳統遊戲如踢毽子、跳板戲、擲柶（扔擲四根木板條，以正反面計算分數，看誰能最先抵達終點）,增進家族間的情感交流。另外，韓國也是以12生肖記年, 因此2017年對韓國來說也是迎接金雞年的到來。

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孩子們玩擲柶遊戲，圖片取自韓國文化体育觀光部海外文化弘報院官網。

農曆春節洋溢著歡樂氛圍，即便非亞洲國家也跟著沾染濃濃年味。澳洲雪梨的重點地標如雪梨歌劇院、港灣大橋、環形碼頭將有連續三個晚上打上紅色投影燈，象徵一整年的好運和福氣。

紅色雪梨歌劇院與港灣大橋，圖片取自 City of Sydney 網站。

英國倫敦也不惶多讓，當地時間29日早上10點開始會封街舉辦盛大的新年遊行。活動一路從倫敦市中心的查令十字路 (Charing Cross Road) 延伸沙夫茨伯里大街 (Shaftesbury Avenue)，內容包含舞龍舞獅、手工打造的六大精緻花車遊行等。

倫敦中國城妝點上大紅燈籠。圖片取自維基百科

比利時尿尿小童去年春節時變裝慶新年。