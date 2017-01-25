中強勢回應川普 「美無權管南海、一中政策百分百無可談判」

(台灣英文新聞 曾冠融/綜合外電報導) 南海主權權益事關中國核心利益，中國外交部發言人陸慷面對川普新政府24日一番言論，立即接受美媒專訪嚴正回應「華盛頓在南海的任何作為，都會危害中國與美國東亞盟友的關係穩定。」

白宮發言人西恩·史派瑟（ Sean Spicer）24日證實國務卿候選人（Rex Tillerson）說法，川普政府將一改歐巴馬時期中立政策，強烈捍衛美國在南海的利益，「美國如果確定該地屬於公海，不屬於中國所有，美國將會確保南海不為單一國家侵佔。」

中國外交部新聞發言人陸慷，接受美國國家廣播公司（NBC）電視英文專訪回應，「華盛頓沒有立場決定誰有南海爭端的主控權。不同聲索方對南海諸島有不同的主權解釋，但這是中國和南海區域國家間的事。」

若美國持續強調其在南海的利益，中國是否會採取何種軍事行動回敬？陸慷重申：「我不想預先判斷，我相信中國已經把立場表達得非常清楚了。」

除了南海爭議，NBC亦訪問陸慷關於中美台三方關係的看法。記者詢問：「如果川普採取更進一步的動作承認台灣，中國會如何回應？」陸慷嚴正回應，「一中政策」是美中互動的根基，他表示台灣議題攸關中國核心利益，沒有談判妥協空間、台灣也不是美中交易籌碼。

面對記者追問，陸慷強調：「一中政策百分之百沒有討論的空間。」

《華盛頓時報》報導，儘管中國對美國釋出強烈訊息、堅持捍衛中國主權，專家認為檯面下，北京還是會稍稍停火。中國跟美國間有其他更優先的衝突熱點─經貿戰。尤其川普誓言執行徹底的「美國第一」政策，和北京勢必在經貿上多有立場衝突。

美國傳統基金會（Heritage Foundation）的中國研究專家Dean Cheng指出，中國在確認清楚川普真正意圖前會「按住槍桿」。Cheng表示：「中國會先衡量究竟是和談的開始，或美國在虛張聲勢。」

「中國在爭議區域的傳統戰略是慢火煮青蛙。」Cheng補充，「中國通常會慢慢加溫情勢，但我絲毫不懷疑他在試探美國，想法避險、又盡可能從中得利。」這次互相放出風聲，是雙方心理戰的一環，Cheng說：「但是這種戰略，也有可能一不小心破壞後續更廣泛的中美合作。」