慕軒飯店與立頓攜手推出「戀愛莓果午茶時光」

冬末春初，大地回暖萬物復甦，正是草莓的盛產季節，粉嫩紅豔的風潮現正席捲全台。MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店於即日起至2017/3/31止推出「凜冬春情 戀愛莓果午茶時光」單人下午茶套組，用一杯茶香濃郁迷人的熱茶暖胃，品嚐馥郁莓果香氣、酸甜風味的甜鹹小點，輕鬆為這場慵懶午後打上完美高分。

慕軒飯店的單人下午茶套組以鮮嫩欲滴的新鮮草莓所製成的精緻甜鹹點共10品，首度與百年英式經典立頓極品爵士茶合作，凡消費戀愛莓果午茶時光套組，即可獲得「立頓極品爵士茶」茶袋組。在初春乍暖還寒的午後時分，窩在愜意舒適的復古皮沙發，享受由當季水果製成的下午茶好不愜意。

以慕軒飯店經典木盒盛裝的午茶套組，每季變化皆以時令入味，本季以草莓為主題推出10款特製精選甜鹹小點，搭配立頓的極品伯爵茶一起品嚐，馥郁的香氣讓您每一口都陶醉於戀愛的甜蜜滋味。

立頓極品爵士茶使用經過國際知名組織「雨林聯盟」認證的可持續茶園，對於農藥使用有著嚴格標準和完善的管理體系。堅持精心摘取世界高品質知名產區的上等茶葉、24小時內乾燥鎖住茶香，搭配百年來專業製茶技術，讓茶香濃郁，味道迷人，每一口都是最經典的享受。

MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店特別在初春時節與立頓極品爵士茶攜手合作，2017/2/2起凡點用戀愛莓果午茶時光套組，更增加立頓極品爵士茶系列的作為茶品選擇外，消費還可獲得「立頓極品爵士茶」一組（伯爵茶／大吉嶺紅茶／錫蘭紅茶 口味隨機贈送，內含12入立體茶袋），數量有限送完為止，贈送數量依結帳套數計。