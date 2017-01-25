北市春節急診不打烊 另開設類流感特別門診

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）為因應農曆春節期間市民流感就醫，可能造成急診壅塞，影響真正的重症病人就醫權益，台北市衛生局協調14家醫院於春節期間(1月27日至2月1日)6天假期開設類流感特別門診共120診次，市民朋友如有類流感症狀，包括急性發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛及肌肉酸痛等，請儘速就醫並先利用類流感特別門診服務，節省一般門診等待時間。

台北市政府衛生局疾病管制處黃繼慶副處長呼籲民眾，為避免就診等待，增加感染風險，流感就醫要分流：衛生福利部疾病管制署監測資料及疫情防治週報顯示，本流感季疫情較往年提早出現，為避免再次上演去年流感病患塞爆各大醫院急診的窘況，台北市衛生局協調榮總、三總、北醫、國泰、臺大、長庚、馬偕及市立聯合醫院等14家醫院於春節期間開設類流感特別門診。

打擊流感 4招保平安。（台北市衛生局提供）

台北市政府衛生局疾病管制處黃繼慶副處長呼籲民眾，為避免就診等待，增加感染風險，流感就醫要分流：

(1) 流感普通症狀：發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛，可至基層診所或地區醫院就診，避免急診雍塞交叉感染。

(2)危險徵兆：呼吸困難、呼吸急促、臉色發青(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時，65歲以上長者或有慢性病應提高警覺，儘速至區域醫院、醫學中心就醫。

另外，衛生局表示，春節期間北市21家醫院及聯醫7院區，均開設24小時急診服務。有關台北市類流感特別門診資訊，或是北市各醫院春節門診、急診詳細資訊，可至台北市政府衛生局網站查詢或撥打台北市衛生局防疫專線02-23753782、台北市民當家熱線1999諮詢。