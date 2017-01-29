「在土耳其找到家」小小書店成敘利亞難民避風港

(台灣英文新聞 曾冠融／綜合外電報導) 熙來攘往的伊斯坦堡街頭，有一間小小的書店藏身在科拉教堂附近不起眼的轉角。這裡，對許多敘利亞青年來說是他們在異鄉的避風港，在經歷各種紛紛擾擾後，走進書店可以享受最單純、最快樂的事：閱讀。

這間「Page」書店是伊斯坦堡第一間阿拉伯文書店，它象徵一名男子「試圖改善敘利亞青年的生活」偉大願景的初步實踐。

「我非常興奮」，42歲的創辦人Samer al-Kadri說：「透過這間書店，我有機會接觸新的敘利亞世代。這群年輕人大概介在18到25歲之間，他們對世界的理解、開放的態度跟有趣的對話都讓我十分驚豔。」

Page書店創辦人Samer al-Kadri正在他三層樓的店裡整理書籍。圖片來源：Associated Press

目前有超過300萬難民居住在土耳其，其中絕大多數是敘利亞人。Kadri希望Page能夠做為媒介，讓敘利亞年輕人在離鄉背井之餘，有空間能夠稍稍遠離移民身分，在書裡面尋得一些寬慰。

在這裡，人們可以自由閱讀所有書籍，也可以選擇每月花20里拉（台幣167元），盡情借閱書籍回家。店裡流淌著黎巴嫩籍歌手Fairuz動人嗓音，敘利亞人們就著窗邊透進的陽光，邊啜飲著咖啡邊寫作、閱讀、悄聲交談。到了晚間還有音樂表演、電影放映或工作坊、各式展演。

本身也是敘利亞移民的Kadri 為了打造這個理想的天堂，整整一年的時間幾乎未曾休息。敘利亞連年紛亂，這五年不斷的爭戰造成超過400萬人死亡，整個國家過半人口流離失所，投奔海外。Kadri在這連串的悲劇裡，看到了一絲希望。

「戰爭讓敘利亞人從封閉的殼裡走出來，接觸外界，改變許多年輕人的思維模式。經歷過家園摧殘、戰亂、不同的地方成長，新一代敘利亞人的思維變得更開放，視野放得更遠。」

Jihad Bakr 是一名當地小學教師，他負責教導敘利亞孩童土耳其語，這天他也領著一群敘利亞孩子們到Page書店。其中一名學童說：「身在這些阿拉伯語書堆裡，我就好像回到敘利亞家鄉一樣，而且全部都可以免費閱讀！」一名青少年希望Kadri可以引進一些天文藏書，因為他對外太空很有興趣。另一名則在書堆中探來探去地尋找Khalid ibn al-Walid 的傳記。Walid 是伊斯蘭歷史中的傳奇戰士。

教師Jihad Bakr覺得這樣的活動十分有意義。敘利亞學童需要「認識社會的不同面向」，「從不同的角度來看自己的敘利亞文化」。Bakr表示：「畢竟敘利亞不只有戰爭，也不只有他們的家庭教導他們的知識。敘利亞還有豐富的藝術、文化值得探索。」

創辦人Kadri 補充：「世上的人都直觀地幫敘利亞人貼上標籤，好像我們就是Daesh （Isis的阿拉伯語）、是謀殺犯，或無止盡地挨餓。我厭倦這一切了。」「的確有很多人受害，也有很多人挨餓、一無所有」，Kadri說：「但另一面還是存在，但人們通常視而不見。我們希望有人可以幫忙寫下來，寫一些不同的面向。」

Kadri計畫在柏林展店，照顧那裡的難民社群。他也計畫要出版一些年輕敘利亞、阿拉伯作家的小說，並且和土耳其出版商合作，計畫翻譯成土耳其語，所有規劃都是非營利的。這些工作十分艱鉅，Kadri說：「我們不可能改變戰爭現實，但我盡力讓年輕人過得好一些。」Kadri希望讓世界知道，不能用單一事實來界定敘利亞人，應該多看、多觀察，自己定調眼前的世界。