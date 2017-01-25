降伏高手強強相鬥！格鬥女王黃偵玲三月望問鼎冠軍

(台灣英文新聞 曾冠融/台北報導) 台灣格鬥好手黄偵玲(Jenny Huang)，3月將面臨她職業生涯以来最重要的一役。站在對戰場內，黃偵玲眼前的是戰績全勝絕對統治者Angela Lee (李勝珠)，她作為冠軍腰帶挑戰者，壓力想必非常大。

黄偵玲前幾日剛慶祝26歲生日，她將挑戰ONE Championship 的原子量級世界冠軍「銳不可擋」的Angela Lee。黃初出道短短兩年，五戰全勝讓她一路走到了冠軍腰帶前。

去年的冠軍賽新加坡站中，Angela Lee經歷漫長的5回合戰鬥，擊敗日本名將山口芽生（Mei Yamaguchi）。她將在今年3月11日於泰國曼谷的Impact室內體育館進行自己的第一場衛冕戰。

挑戰者黃偵玲同樣年輕，同樣未曾失敗過。黃自2015年在ONE賽事中初亮相，便累積了五場勝利，其中三場以漂亮的降伏獲勝，短短兩年便以優秀的纏鬥選手聲名遠播。

雖然黃偵玲的職業生涯尚在起步階段，但潛力無限的她取得冠軍挑戰權，她表示這是長久以來的願望，也一直在努力追尋著。黃偵玲說：「ONE Championship能夠為我安排這一場泰國比賽，我很榮幸，這是我長久以來的目標，希望能把最好的狀態展示給觀眾。」她在過去幾場比賽中的表現，完全證明她有實力問鼎冠軍。黃跟現任冠軍Angela Lee一樣，擁有非常出色的纏鬥技巧，3月份舉行的冠軍賽將非常有看頭。

上一場在菲律賓的比賽中，黃偵玲史無前例地使用了在真實格鬥賽場中十分少見的降伏動作，脛骨絞。這場勝利向全世界宣告她在逆境中求勝的決心，和強大的毅力。這是每一位成功的冠軍挑戰者必備的條件。

此外值得關注的是，黃偵玲嫻熟的柔道技巧。她身兼柔道黑帶、巴西柔道藍帶，這兩項運動的組合運用對綜合格鬥選手來說，會是不可或缺的一大助力。

Angela Lee之前對陣兩名非常難纏的對手萊娜（Lena Tkhorevska）和山口芽生（Mei Yamaguchi）都贏得非常輕鬆。她強勢的格鬥技巧讓她輕鬆獲得壓倒性勝利，甚至沒有暴露太多缺點。

Angela Lee和黃偵玲都是降伏高手，此前的比賽中都大膽使用了賽場少見的降伏動作。在站立技上，兩人也士均力敵。3月的冠軍賽將會非常有意思，直到比賽結束的那刻，鹿死誰手都無從分曉。毫無疑問地，Lee對任何人都是令人敬畏的對手，包括黃偵玲。但是冠軍挑戰賽給挑戰者一次機會，用5回合的時間不斷去嘗試、追趕、超越冠軍。

Angela Lee面對她接下來的挑戰者，也毫不輕敵。她說：「我認為黃偵玲是非常出色的選手，也是一名非常強的挑戰者。」Lee非常重視跟黃對戰的機會，「你也看到了到目前為止她通過她的方式打下全部五場比賽。」Lee提到，三月的比賽將是「兩種風格的對撞，會是非常刺激的比賽夜。」