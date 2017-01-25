美食 運動 藝術 購物 娛樂 「星」級活動盡在獅城

2017年五個連續假期都規劃了嗎？請假攻略研究好了嗎？今年，新加坡更針對美食、運動、藝術、購物、及娛樂五大項旅遊主題，全面提升旅遊活動的質與量，帶給旅客一整年獨一無二的精采回憶。

新加坡自2016年榮獲世界性餐飲評鑑指標的《米其林指南》後，多元美食文化讓新加坡躍身成亞洲美食天堂。新加坡最受矚目的兩大場年度美食盛會-世界名廚高峰會(World Gourmet Summit)和新加坡美食節(Singapore Food Festival)將分別在三月份和七月份舉行，不論是世界知名米其林星級主廚帶來最精緻美味的佳餚，或是新加坡當地餐廳和小販展示傳統和創意美食，都能讓遊客更深入地瞭解新加坡美食文化及發展。除了美食。

喜愛品嘗美酒的朋友也可在全年一系列的活動中找到同好，像是三月份的啤酒節(CRAFT Singapore)、六月份的亞洲啤酒節(Beerfest Asia)、十月份的葡萄酒嘉年華(Wine Fiesta)、十一月份的威士忌酒展(Whisky Live)，為旅客帶來獨一無二的國際級品酒體驗。

熱愛運動賽事的旅客，千萬別錯過最受國際矚目的F1唯一夜間賽事-新加坡大獎賽車季(Grand Prix Season Singapore)於今年邁入第十年，九月份新加坡濱海灣地區搖身變成F1賽道，將在新加坡市區歷史建築中盡情飆速。

喜愛路跑的朋友，千萬別錯過國際級馬拉松賽事，包括三月份的新加坡尚道日落馬拉松(Sundown Marathon Singapore)，以及每年12月份東南亞最大規模賽事-新加坡渣打馬拉松(Standard Chartered Marathon Singapore)。

除了運動，新加坡也具有濃厚的藝術氣息，並規劃一整年度各式國際性大型藝術展覽和表演等活動，豐富旅客視覺體驗，而每年的國際大展也為藝術家建立公開交流的平臺，成為亞洲藝術的潮流指標。

今年已邁入第十年的新加坡仲夏夜空(Singapore Night Festival)將於8月份點亮新加坡的夏日夜晚，炫目的建築燈光映射秀搭配街頭藝術表演和LIVE音樂演出，讓新加坡化身成為一座藝術不夜城。

喜歡血拚的朋友也絕對不能錯過一年一度的新加坡熱賣會(Great Singapore Sale)，從六月到八月新加坡將變身成購物天堂，不論是流行服飾、珠寶、3C電器，到飯店、景點、甚至是SPA按摩都會有折扣優惠，絕對會好買到讓你行李裝滿滿回家。

多元文化熔爐的新加坡，擁有豐富節日慶典、嘉年華活動和音樂盛典和派對，讓遊客一年中來到新加坡都可以感受到不同種族濃濃的過節氣氛。

趕緊安排今年旅遊假期來趟新加坡，感受熱鬧非凡一整年的精采活動慶典，不管是休閒、親子，還是閨蜜旅遊，都可深刻體驗新加坡的美食、運動、藝術、購物與娛樂活動，感受「新」式多元文化與熱情！