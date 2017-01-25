欣葉攜手馬來西亞風味餐廳 雙品牌道地美食吸睛

在地耕耘近40年的欣葉國際餐飲，不僅是許多人心中台菜的首選，其引進的PappaRich「金爸爸馬來西亞風味餐廳」也是馬來西亞首屈一指的美食品牌， 2017年才開春，欣葉便宣布整合旗下兩個「道地家鄉味」品牌：包括旗下肩負傳承與創新台菜的「欣葉小聚今品」，和異國「金爸爸馬來西亞風味餐廳」，雙店同時於年後進駐南港南港中國信託金融園區！如今攜手前進南港，不僅有著資源整合的優勢，也同樣以高知名度與道地家鄉味吸引消費者一探究竟，感受「我的家鄉味」，品嘗「你的異國風」。

小聚今品，和欣葉創始店相比，足足年輕了一個世代，推出的菜餚更是主打年輕世代，台菜不只是大團圓、大圓桌和長輩用餐時才相聚的選擇，而是上班族、小家庭或是三五好友隨時相揪吃飯的好所在，跳脫大菜的沉重，提供輕快活潑的飲食官感經驗，讓台菜更貼近下一個世代。

取材於新馬一帶傳統小吃店檔口的PappaRich，以「Under one roof」概念，匯集馬來西亞民間最地道的小吃名菜，在一家店裡可以一次獲得滿足。金爸爸亦將馬來西亞特有的「咖啡店kopitiam」文化精緻提升，在客人面前現場操作的長「水吧」除了變出豐富飲料甜品、拋餅、蒸烤麵包，不時還能看到師傅即的拉茶秀。