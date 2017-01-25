過年玩益智型桌遊 動腦防失智 還可長知識

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）高齡化時代來臨，據預測到了2050年，中國65歲以上人口將從2005年的1億增至3.29億，80歲以上人口將達到大約1.2億。由於高齡化和快速增加的人口，最讓大家憂心的莫過於長者罹患率甚高的失智症，根據研究顯示，預防失智症的方法之一就是多動腦和打電動。知名藥廠和電玩業者聯合開發一款益智型桌遊，打發時間之餘，還可動動腦預防失智症。

知名藥廠首度與原創桌遊設計團隊聯合開發，推出全台第一款結合醫藥研發議題的桌上遊戲<醫藥先鋒>，玩家在遊戲中可扮演醫藥研發領域的科學家，透過遊戲過程了解醫藥開發的相關流程與知識，並考驗玩家的策略性、邏輯性以及人際互動能力。

研發新藥過程相當艱辛，從測試和改良新的活性成分、成為臨床開發的候選藥物到通過臨床試驗核准上市，平均需要10至12年的時間，並且花費超過十億歐元，同時需要通過層層嚴格審核其效益與風險。這些相關知識民眾很少有管道知道，因此讓許多人覺得藥品的研究開發很神祕、有疏離感。

為了推廣醫藥教育及提高民眾興趣，知名藥廠花了相當多時間進行市場觀察，並積極跨界尋求合作機會，終於推出台灣第一款醫藥桌遊遊戲，對於想探究醫學藥品領域的玩家具有十足的吸引力。

在<醫藥先鋒>這款遊戲中，玩家將扮演科學家的角色，在面臨迫切的用藥需求下，科學家需要進行新藥的研發，包括癌症用藥、神經用藥、心血管用藥及精神科用藥等四大領域藥品，透過遊戲規則，挑選化合物、排列成最佳組合、選定候選藥品並進行臨床實驗，在新藥上市前還必須考慮是否具備療效、耐受性、安全性及副作用等控制疾病的因子。

同時，新藥的開發必須通過一道道關卡，率先核准上市的玩家，就可以得到醫藥先鋒的優勢，遊戲設計者，以藥物開發的難易程度為遊戲增添刺激感。搭配亮眼之包裝與美術設計，搭配娛樂性十足的遊戲內容，創造桌上遊戲體驗之獨特性，賦予遊戲更具文化意義的價值。