奧斯卡入圍贏家 越來越愛你獲14項提名

美國影藝學院今天公布第89屆奧斯卡金像獎入圍名單,廣獲好評的「樂來越愛你」獲得最佳影片、最佳導演、最佳男女主角等14項提名。

新銳導演達米恩查澤雷(Damien Chazelle)執導的浪漫追夢音樂劇「樂來越愛你」(La La Land),月初在金球獎囊括創紀錄的7座獎項。

​電影界觀察家預測「樂來越愛你」將再下一城,在2月26日登場的奧斯卡頒獎典禮大放異彩,可能包辦最佳影片、最佳男主角等數項獎項。

美國影藝學院今天公布89屆奧斯卡金像獎入圍名單,廣獲好評的「樂來越愛你」獲得最佳影片、最佳導演、最佳男女主角等14項提名,追平「鐵達尼號」與「彗星美人」保持的紀錄。

新銳導演達米恩查澤雷(Damien Chazelle)執導的浪漫追夢音樂劇「樂來越愛你」(La La Land),月初在金球獎囊括創紀錄的7座獎項後,廣獲看好在奧斯卡獎也將備受青睞,但很少人想到竟會如此風光,獲得多達14項提名,與1997年的「鐵達尼號」(Titanic)和1950年的「彗星美人」(All About Eve)不相上下。

除了32歲的達米恩查澤雷,「樂來越愛你」男女主角雷恩葛斯林(Ryan Gosling)和艾瑪史東(Emma Stone)也如期獲得提名,將角逐金像獎。

科幻片「異星入境」(Arrival)和「月光下的藍色男孩」(Moonlight)同獲八項提名,並列第二。

過去兩年奧斯卡獎都因提名人選過度集中白人而引發爭議,影藝學院今年力促增加多元性,今天公布的入圍名單明顯反映出這種結果,有多位非裔演員和影人獲得提名。

在最佳男主角獎項,雷恩葛斯林贏得小金人呼聲很高,但面臨四位對手競爭,包括「海邊的曼徹斯特」(Manchester by the Sea)的凱西艾佛列克(Casey Affleck)、「藩籬」(Fences)的丹佐華盛頓(Denzel Washington),「鋼鐵英雄」(Hacksaw Ridge)的安德魯加菲(Andrew Garfield)和「神奇隊長」(Captain Fantastic)的維果莫天森(Viggo Mortensen)。



問鼎最佳女主角的除了艾瑪史東,還有「愛侶」(Loving)的蘿絲奈格(Ruth Negga)、「第一夫人的秘密」(Jackie)的娜塔莉波曼(Natalie Portman)、「她的危險遊戲」(Elle)的伊莎貝雨蓓(Isabelle Huppert)和「走音天后」(Florence Foster Jenkins)的梅莉史翠普(Meryl Streep)。



獲提名角逐最佳影片的電影有九部,除了「樂來越愛你」,還有「異星入境」(Arrival)、「藩籬」(Fences)、「海邊的曼徹斯特」(Manchester by the Sea)、「月光下的藍色男孩」(Moonlight)、「漫漫回家路」(Lion)、「鋼鐵英雄」(Hacksaw Ridge)、「赴湯蹈火」(Hell or High Water)和「關鍵少數」(Hidden Figures)。



頒獎典禮定於2月26日舉行。