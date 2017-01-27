過量沙拉、優格或香蕉易導致嗜睡  不可不慎的5種食物

(台灣英文新聞 蔡佳穎／綜合外電報導) 有些食物吃了會讓人亢奮不已而無法入眠，但有些食物卻容易導致嗜睡，下面5種生活常見食品容易導致嗜睡，當有需要大量活力的時候，請當心攝取。

● 沙拉

杜克大學飲食與健身中心的營養學主任Elisabetta Politi說，「當有位病人走進我的診間然後說，他只吃沙拉當午餐，我就知道事情不妙了」，她解釋道，簡單來說，沙拉就是一堆捲心萵苣、紅蘿蔔和田園沙拉醬的組合，但當你只吃蔬菜卻忽略蛋白質，代表你沒有補充足夠一天生活所需的卡路里。

Politi說，「如果你只吃200卡的花椰菜和萵苣，難保你不會在下午4點就肚子餓，且感到疲累」；而沙拉醬也是問題來源之一，美國營養與飲食學會(Academy of Nutrition and Dietetics)發言人Marisa Moore說，「你可能覺得沙拉是個健康的選擇，但如果你加了蜂蜜芥末或覆盆子醋醬，兩種醬料的食品添加糖都很高，很容易導致體力不濟。」

專家建議，用一些非澱粉類蔬菜如蘑菇、花椰菜和葉菜類如甘藍，加些雞肉或雛豆以攝取蛋白質，或吃一些藜麥和毛豆以攝取碳水化合物(醣類)，這些都能給你緩慢燃燒的能量；至於沙拉醬，試試特級初榨橄欖油與醋或檸檬汁的結合吧。

● 起司與優格

一個令人難過的事實是，乳製品通常都是造成人體疲累的重要原因之一，年輕時常吃這些東西可能還好，但身體對乳製品內含蛋白質的負荷量卻會隨著年紀增長而下降，而「容易疲累」就是一個明顯的徵兆。

克里夫蘭醫院綜合治療中心的醫師Lyla Blake-Gumbs說，「我有約50至60%的病患經常抱怨容易疲勞，其中約有20至30%的人在吃了乳製品後反而會好轉。」至於為何會產生如此反應尚不明朗，但很明顯地，有些人身體吸收蛋白質能力差，以至於容易導致身體疲累。

而疲累不是唯一一個症狀，卻較容易顯現，這也是為什麼人們常把疲累與「攝取乳製品」這樣的飲食習慣做連結。乳製品在我們的飲食裡無所不在，Blake-Gumbs說，「許多你不覺得是乳製品的加工食品都含有固體牛奶與蛋白質，例如許多含有焦糖的東西都可能含有乳製品添加劑。」

如果在吃完乳製品後發現缺少某些能量，建議跟你的醫師或營養師討論「減法飲食」，先將所有飲食移除，再一樣一樣加入，確認到底是哪一項食物引發健康問題。

● 香蕉或堅果

長期以來，香蕉被視作能有效預防抽筋的食物，他們富含礦物質「鎂」，有助於紓解肌肉緊繃，因此Blake-Gumbs提到鎂的功用時也說，「我們也會給病患一些礦物鎂，協助他們在晚上較容易入眠。」

另一類富含鎂的食品就是堅果，特別是杏仁、腰果和花生，只是劑量因人而異，有些人只要吃多一點香蕉或堅果就可能會很有反應。

專家建議，只要你體內的鎂含量沒有不足，單吃香蕉或堅果是沒問題的，鎂含量不足的典型症狀是沒有胃口、容易感到噁心反胃或疲累，而本身就有第二型糖尿病的患者，特別容易產生消化道不良或腹腔疾病。

● 宵夜

有時候熬夜或不正常飲食，使你的最後一餐恰好就在睡前，可能就會讓你整夜輾轉無法入眠，或將整夜的疲累拖到隔天。

睡前最不該吃的食物有：酸性食物包括肉類、蛋或乳製品易導致睡眠時胃酸逆流。Blake-Gumbs說，「如果你在睡前兩小時內吃了酸性食物，它可能在你睡覺時還在體內消化，就容易導致胃食道逆流」，因此若是常發生胃食道逆流的人，甚至不該在睡前四小時內進食。

專家建議，如果你不可避免地須要在睡前吃東西，就吃一些不那麼酸的、或鹼性食物如水果、蔬菜、全麥食品或堅果等不會打擾睡眠的升醣(GI)食品。

● 偶爾甜食或脂肪性食品的攝取

研究顯示我們的消化道會因著我們所吃的東西而做出調整，也就是說，如果長期攝取低糖、低脂飲食，胃液與酵素的生成就會較少，較不易協助身體消化糖份與脂肪，而這不只引發消化道問題，也會減低活動的能量。

Politi就深刻感受到低糖所帶來的影響，身為一個營養師，她偶爾在每月的員工生日派對攝取甜食時，就會特別容易疲累。

改變飲食：很少人可以完全杜絕甜食的誘惑，但當你決定要吃比平常更多的甜品或脂肪類食物時，就要有容易疲累與昏睡的心理準備。