行政權能否逕行脫歐？ 英最高院裁定違法

(台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導)在英國首相德蕾莎·梅伊(Theresa May)發表完脫歐相關演說，並確定今年七月開始啟動脫歐談判後，希望可以留歐的支持者只剩下最後一道防線了，那就是最高法院的裁決。

事實上，早在去(2016)年11月，由投資經理人Gina Miller與一名理髮師Deir Tozetti Dos Santos以「影響全英國人民權利」為由向高等法院提出，希望藉由確定到底行政權是否可以專斷，來對政府施加壓力。

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當時高等法院就認為內閣無權以行政權啟動50條款，只是政府不甘心的再次向最高法院提起，而就在倫敦時間24日早上9點，英國最高法院的11名大法官正式作出決定，英國政府無權在未經過國會的情況下，啟動歐盟憲法中規定會員國能否退出的「第50條」條款。

首相辦公室認為宣布啟動退出程序屬於行政權範疇，可以自行決定，梅伊告訴媒體，為了遵循英國的民意，她希望可以在3月底之前以官方行文通知歐盟，確定英國會退出，從而開始一系列離歐的程序，然而，但是反對者認為必須要經過國會立法才可以啟動第50條。

政府委任的律師指出，內閣在脫歐議題上，應可以援引「皇家特權」自行決定，該項特權屬於英國君主制的孓遺，賦予行政權簽訂或撕毀條約的權利，同時更認為國會在通過舉辦公投後就應該知道會有這樣的後果，因此不得反悔。

不過反對方辯護人認為，超過40年的歐盟任期已經使英國人民一定程度上享有權利，依照英國法令，如果要通過剝奪人民權利的法案，不能單是行政權說了算，而是需要經過國會，同時，蘇格蘭、北愛爾蘭、威爾士等地也要求政府傾聽他們的想法。

最高法院認為行政權自行決定的作為違法，政府因此必須將啟動50條條款的法案呈交國會表決，工黨領袖柯賓(Jeremy Corbyn)指出，雖然工黨未表示尊重公投結果，會要求黨員支持通過法案，但是「難保不會有幾個人跳票」，在國會中擁有54席的蘇格蘭獨立黨(SNP)則明確宣布，全部54席議員都不會贊成法案。

然而，面對在國會中以349席次佔多數的保守黨，只要全員未跑票，這個法案看來勢不可擋，英國脫歐似乎勢在必行。

最高法院的法官們在12月已經花了4天聽取行政機關與反對者的解釋上，不過，今天公佈的結果並不能阻止公投決定的脫歐，充其量只能決定，在這條脫歐之路上，究竟以哪種方式進行才符合英國的法律。