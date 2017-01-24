香格里拉台北遠東 新任義籍主廚 為您打造熱情義大利料理

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）位於香格里拉台北遠東國際大飯店38樓的馬可波羅義大利餐廳，多年來以精緻義式風味佳餚與絕佳用餐氛圍及景觀聞名城中，無論是商務午餐會晤、社交品酒晚宴或是情人節浪漫晚餐，都是許多饕客的首選異國美食餐廳。新年的開始，馬可波羅盛情歡迎新任主廚戴比達 (Davide Mastrangeli)，他將以對美食的熱情與豐富的廚藝經驗，帶領馬可波羅廚藝團隊為顧客打造嶄新難忘的餐飲體驗。

辣味番茄龍蝦義大利麵

義大利出生的主廚戴比達(Davide Mastrangeli)，長期旅居世界各大城市，任職於羅馬、倫敦、杜拜和上海等地的國際五星級飯店及米其林二星餐廳，累積許多實務經驗。戴主廚的廚藝旅程啟蒙於其母親，進而開始鑽研各類書籍。因他的目標是成為全方位的行政主廚，所以自小就喜歡旅行周遊各國，在不同國家磨練也讓他擁有更開闊的視野，而嚐遍不同風格文化的料理更是做為他構思各式餐點的創意理念。

擅長經典義大利、地中海及當代美食料理的他表示，一道完美的佳餚，大多取決於食材的好壞，對他來說，擺盤的陳設固然重要、倘若食材不對味，就不能算是一道完美的菜餚。因此主廚格外強調食材新鮮，他認為在華麗的擺盤也抵不過食材最真實的味道。保留食材原味搭配恰到好處的香料與調味，多層次的味覺感受迴盪在唇齒之間，簡單的菜餚卻能帶給顧客滿滿的感動，這就是主廚想要傳達的義大利生活美學，享受美食可以很輕鬆簡單就像生活的一部分，這也是主廚最期望能為馬可波羅帶來的嶄新風貌。

來到台北的契機，源自於對台灣豐富多樣的食材選擇的憧憬以及台灣競爭激烈且求新求變的餐飲市場所吸引，讓他能夠運用多年累積的經驗來征服台灣食客的味蕾。戴主廚期許自己用新鮮道地的食材，研發獨特的創意料理，以提供更好的用餐品質來滿足顧客的需求。他也將延續他對烹飪的專業及熱情，於馬可波羅餐廳提供經典難忘的義式饗宴，抓住台灣饕客的胃與心。

羅西尼式菲力牛排及鵝肝襯洋芋泥