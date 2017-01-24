美聯社街訪：亞洲各國民眾對川普的看法 憂心忡忡

(台灣英文新聞 蔡佳穎/綜合外電報導) 美國長年維持於亞太地區經濟和軍事存在，包括歐巴馬的「亞太再平衡」政策，但川普上台後這一切都有了極大變化，如川普上任第一天就簽署行政命令，退出跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定(TPP)，威脅要提高中國進口貨品關稅達45%，更翻轉了美國四十年來的「一個中國」政策，接了台灣總統蔡英文的賀電。

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川普在就職典禮上說，「從現在起，一切都將會是美國優先」，到底這對長期倚賴美國存在的亞太盟友們，有什麼影響，《美聯社》採訪了亞洲各國民眾對新任總統的看法。

日本

身為護士的Hitoshi Shiraishi擔憂，不知道川普的「以美國為優先」政策會對美日合作與協定帶來什麼影響，日本於去(2016)年12月才加入TPP，但川普一上任就退出，在東京的他擔心，「歐巴馬執政期間所立下的美日關係與所有承諾，恐怕都會被翻轉。」

加上沖繩長年存在反對美軍基地設置的聲浪，30歲的Shiraishi擔心事情會變得更糟，「就好像經歷了一番努力才完成的事情，最後都有可能破裂，這是我最害怕的。」

南韓

19歲的學生Kim Eun-sol說，「川普想要制衡中國，這可能升高雙方衝突，也可能影響我們國家。」例如要求南韓支付更多費用以負擔美國協防韓國軍事的開銷，或要求重啟美韓自由貿易協定的談判，「這都可能對美韓同盟關係帶來裂痕。」

Kim還提到川普曾說過要用軍事武力制衡北韓的核武開發進度，「這可能升高朝鮮半島的緊張情勢。」

台灣

由於川普本身的商人身份，有些台灣人認為，在美國長期販售武器予台灣，以及台灣國防實力益加自主的基礎上，可以預見台美關係將朝友善的方向邁進。

37歲在台北的Manhua Chen說，「他會用商業思維思考事情，例如接蔡英文的賀電只是單純因為台美之間有強大的武器貿易往來。」

而由輝瑞大藥廠員工轉西語導遊的Yet Chen卻擔心川普拒絕談論普世價值，如人權或氣候變遷，「如果他對這些普世價值不夠在意，我實在不知道美國憑什麼還稱得上是一個強大的國家，各國都可以關起門來做自己的事了。」

<完整街訪內容：街訪直擊：川普上台 台灣怎麼看？>

中國

「從他上任以來，就一直在利用台灣議題壓迫中國，這真的是很卑劣的手段」，北京退休老師Ma Rui說。

82歲的Ma表示，川普是個談判者，他希望能用台灣做為工具與中國談判，試圖振興美國經濟，「關鍵是中國如何回應。」

然而，Ma並不認為美中關係會有什麼大變動，他相信「中國有能力處理好川普，兩國關係不會惡化，因為這對美國也沒有好處。」

印度

成立寵物服務企業的Amol Sharma認為川普的上台對印度可能是利多。

36歲在齋浦爾工作的Sharma認為，「看起來川普並不會跟中國保持良好關係，如果他跟中國發生爭執，就會需要在亞洲找一個發展中、充滿蓬勃生命力的新興國家做後援，我想印度會是他很好的選擇。」

印尼

34歲擔任生活雜誌出版的Unggul Hermanto認為，印尼政府可能會覺得川普較他前幾任的美國總統都還要容易合作，「他們知道如果迎合川普、投其所好，而這正是印尼官員善長的，他們就可以從川普得到所有想要的東西。」

如果印尼總統佐科威與川普會面，會受到川普喜愛嗎？Hermanto肯定的說，「當然，因為他是世界上最有禮貌的人，川普肯定會很喜歡他，如此他就能得到所有他要的東西。」

馬來西亞

19歲的學生Adib Iliya Azlan說，馬來西亞人之前把美國總統當做「民主與平等的象徵」，能協助馬來西亞政治體制變得更為透明與開放，但很遺憾地是川普上台了，「我不期望他在近幾年進入馬來西亞然後談論開放選舉，我不覺得這在他的外交政策裡是很受到重視的一部份，特別不在東協。」

Adib認為川普對中國的態度，決定了馬來西亞與美國的關係，「如果川普與中國不合，馬來西亞勢必得選邊站，我擔心的是，如果川普激怒了中國，會把馬來西亞(或亞洲)置入一個棘手的困境，因為對發展中國家來說，同時擁有西方與東方的盟友是再好不過。」

紐西蘭

曾花了七年在芝加哥攻讀物理學的數據分析師Wynton Moore說，唯一一件川普說過、會直接影響紐西蘭的事情就是他說過要退出TPP，「我想大部分紐西蘭人都很高興，因為大多數人都擁有十分強烈的意見。」

29歲的Moore說紐西蘭與美國會繼續維持強烈緊密的關聯，「單純因為紐西蘭與美國領導人的歷史淵源，大多數情況下當談論到雙邊關係時，會先將政治放一旁。」