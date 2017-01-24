上任後再談南海 白宮：將確保美國利益

(台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導) 在上週，將由美孚石油公司總裁「升任」國務卿的雷克斯·提勒森(Rex Tillerson)表示，針對中國在南海的活動，新政府要求立刻停止軍事化島嶼的行為，如果相關情事繼續發生，美國將「阻斷中國前往島嶼的途徑」，因此激怒了中國媒體，宣稱這等於是在「宣戰」。

不過上週川普尚未就任美國總統，這週再藉由白宮發言人講類似的話，就代表川普很有可能以美國政府的身份做出決定了。

白宮新任的發言人西恩·史派瑟(Sean Spicer)在被媒體問及川普對於提勒森發言的想法時，直白的說，南海符合美國利益所在，因此美國如果確定該地屬於國際水域，不應為中國所控制，美國將會確保其不為單一國家侵佔。

在此之前，儘管中國長期在南海填海造陸，甚至在小島上建築機場和軍事設施，歐巴馬主政的美國政府在處理南海議題上極為小心，雖然在中國開始建造設施時給予譴責，實則沒有在爭議中選邊站，而是呼籲南海各國藉由和平談話解決爭端。

現在在全球最大風險評估公司歐亞集團(Eurasia)服務的Evan Medeiros曾是歐巴馬政府最重量級的亞洲事務顧問，他認為美國如果想要在南海站住腳，在中國人工島「劃上紅線」的行為不僅不太有效，風險更是難以衡量。

事實上，新政府的立場不僅震驚了歐巴馬政府的顧問，替共和黨布希政府提供意見的專家也同感驚訝。

前中央情報局(CIA)中國分析師Dennis Wilder曾擔任布希政府顧問，他替史派瑟辯解，認為其所指的「利益」應是「自由航行權」，只是模糊的說法很容易給中國自行想像空間，不可不慎，不過他也承認新的發言人與國務卿還不夠了解這個地區的國際法問題。

現階段的川普各項作為都顯示新政府對中國的敵視態度，無論是指派曾撰寫〈致命中國〉，且被視為「對中國鷹派」的經濟專家彼得·納瓦羅(Peter Navarro)擔任國家貿易委員會主任，還是前述針對南海的言論，有了川普與蔡英文通話的前例，台灣在兩岸關係的牌桌上，似有轉機。