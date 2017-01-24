林務局：2017迎雞年 踏青享受新森活

(台灣英文新聞 / 社會組綜合報導) 林務局今(24)日表示，經管的18處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區以及自然步道等，歡迎國人利用春節假期一同前往各園區迎春賞花。

林務局表示，各國家森林遊樂區蘊藏豐富生態、人文資源，為國人全台春節最佳去處，園區內可賞花、賞鳥、健行及登山等，提供多樣的生態旅遊行程。為了避免聯外交通擁擠，春節初一至初五期間，分別於阿里山國家森林遊樂區台18線（阿里山公路）88-95公里路段間設置10處接駁站，及太平山國家森林遊樂區宜專一線24.4k見晴停車場，備有免費接駁車；另八仙山國家森林遊樂區於春節初二至初四，規劃於收費站停車場及遊客中心提供免費接駁車服務，故建議前往旅遊的民眾可多加利用免費接駁專車。

除了優美的山林景緻，位在都會近郊的羅東、東勢、花蓮林田山林業文化園區，以及嘉義檜意森活村4處園區，則提供民眾具林業文化底蘊與自然景觀的風情。豐富的動植物生態，及發思古幽情的歷史建築，適合闔家造訪，體驗森林森呼吸與林業文化美學。春節期間，羅東林業文化園區則於初二至初五下午1:10至1:50，舉辦「新年新機轉轉樂」遊戲，讓您輕鬆悠閒的沐浴在林業文化饗宴中。

另外，林務局特別精挑細選全臺各地共15條指標動線清晰之特色步道，非常適合民眾考量自己的體能及需求，規劃安全且妥適的遊程就近體驗。像是北臺灣的北得拉曼步道、礁溪跑馬古道、翠峰湖環山步道及拳頭姆自然步道，中臺灣的東卯山步道、德芙蘭步道、澀水森林步道、奧萬大步道群，南臺灣的嘉南雲峰步道、四大天王山步道、龍麟山步道、尾寮山步道、墾丁國家森林遊樂區步道群、東臺灣的花蓮佐倉步道、臺東大武觀海步道等，都適合全家春節登高望遠或健行享受森林浴，適度鍛練身體，為自己健康加分，作為最佳的雞年新年禮物。​​​​

林務局特別提醒國人，今年內洞、藤枝及向陽3處國家森林遊樂區因風災影響休園中；春節假期除夕當日﹙1月27日﹚，平地森林園區、國家森林遊樂區﹙阿里山及富源國家森林遊樂區除外﹚及林業文化園區，均將休園一天。另羅東林業文化園區則持續休園至大年初一，請遊客特別留意開園資訊。春節相關旅遊資訊，民眾可至林務局台灣山林悠遊網以及林業文化園區網站查詢。