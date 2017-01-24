〈財經主筆室〉一位在尾牙對員工鞠躬的董事長

鴻海（2317）集團董事長郭台銘22日在尾牙宴上，對員工及眷屬深深一鞠躬道歉，為了鴻海營收出現20年來首次衰退，向辛苦了一整年及背後默默支持的眷屬、甚至股東道歉，而且說「失敗不必要任何的藉口，自己必須承擔所有的責任」，這是一位會虛心檢討的董事長，了解尾牙真正意義的集團大家長，是台灣企業家的典範。

相較於興航在尚有盈餘狀況下就突然宣布清算不玩了，1700名員工薪資爭議如今未解，以及年前只擺一張A4紙公告通知員工，撐不下去要倒閉後，人就不見蹤跡的企業主等等，郭台銘不愧是領導鴻海成為財星Fortune五百強中的前五十大企業的國際級企業家，挽救台灣企業家的形象，如今更是美國與中國二強極力拉攏的全球製造代工業龍頭，一家企業的發展，攸關數十萬甚至上百萬個家庭的生計，但郭台銘謹慎處理權衡利弊得失。

尾牙是一家公司牿賞員工的心意，感謝員工過去一年點滴辛勞，以及背後家庭的犧牲奉獻，才有了公司亮眼的業績，因此吃大餐、辦抽獎、甚至公司主管「下海」表演娛樂員工，只為了讓員工開心。因為一家成功的企業深深地明白，沒有員工的齊心團結，不會有過去一年豐碩的成果，許多公司大老闆們也通常會在尾牙中與分享未來的願景藍圖，凝聚向心力，與員工共同懷抱希望一起成長。

藍圖通常夢幻，不一定會達成，但是若企業開始陷入了衰退呢？常見一般公司的作法是先砍員工的年終獎金、分紅，降低規模與水準，尾牙照辦但徒留形式，卻很少見會有企業主在尾牙宴上檢討自己，向員工鞠躬道歉，而且「功在員工，但過在主管」。郭台銘將責任攬在自己身上，不會怪大環境經濟不好、不會怪主要客戶蘋果新機銷售不如預期、不會怪代工DNA的產業發展侷限…他只說，責任他一肩扛起，過去的讓他過去，而公司已經開了三天檢討大會，知道問題、原因，也摸清楚了方向。讓員工放心，新的一年大家一齊再來打拚，尋求突破。

郭台銘曾經走過「血汗工廠」的風波，積極尋求轉型，如今這個世代，讓企業永續生存是企業主最大的社會責任，也是對勞工最好的承諾，在這個勞資關係極端對立的敏感時刻，一位會虛心檢討的董事長，用真誠化解困境，面對問題而不是對問題視而不見，才有機會東山再起，這也是投資人願意長期投資一家公司、就算陷入衰退也會再給一次機會的關鍵考量，希望這個檢討很快化為行動，讓股東看到鴻海重回成長軌道。