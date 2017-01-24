天氣溫差大 三高患者要當心！ 避免心疾 中風發作

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）這兩週天氣變化大，氣溫就像坐雲霄飛車一般，忽高忽低，根據中央氣象局預報資料顯示，今日白天氣溫逐漸回暖，明日鋒面又將至，氣溫再度下降。臺北市政府衛生局提醒，當溫度降低時，易誘發心臟病、急性中風；如果民眾突然出現胸悶、胸痛、呼吸困難、臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等症狀，應該要儘速就醫接受治療。

冬季氣溫驟降時是心血管疾病的好發季節，當溫度降低時，血液濃稠度就會增加、血壓容易不穩定，易致血液在血管內凝固，易誘發心臟病、急性中風。而依據臺北市衛生局104年統計顯示，依月分死亡率顯示出97年至103年心血管疾病死亡人數最多前三名月份依序分別為；1月、2月、12月。因此，對於心血管疾病患者，更須特別注意氣溫變化與低溫保暖的重要性。

中華民國心臟基金會執行長林俊立醫師建議三高(高血壓、高血糖、高血脂)及罹患心血管疾病患者注意以下幾點事項:

做好全身保暖，特別是頭部保暖；泡湯時避免溫度過高，或浸泡時間過長。 保持心情愉快，避免過大情緒起伏。 避免熬夜以及保持規律運動的習慣，但要避免於低溫時進行運動，也別忘了運動前需先暖身。 飲食要清淡，少油少鹽少糖的原則，並多吃蔬果。 遵照醫囑，按時服藥與定時測量血壓。 戒菸與適量飲酒。

林俊立醫師指出，如像有大石壓住的胸悶、呼吸困難、心悸、冒汗、頭暈、噁心、全身疲倦無力，甚至出現口齒不清等症狀，應立即就醫治療。

出現下列心臟病及中風徵兆，請立即就醫：

(一)心臟病徵兆：

胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應該要立即就醫接受治療；有冠狀動脈

疾病史者，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護。

(二)中風徵兆：

牢記「FAST」口訣，以辨別中風四步驟，把握「急性中風搶救的黃金3小時」：

FACE，請患者微笑或觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。 ARM，將患者雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力下垂 SPEECH，請患者讀一句話、觀察是否清晰、完整；當出現其中一種症狀時，就要趕快送醫。 TIME，要明確記下發作時間，立刻送醫。就醫前注意幾項事項：

(1)保持鎮定，將病患麻痺的那一側朝上側臥，以免嘔吐物或分泌物掉入肺部導致吸入性肺炎。

(2)避免餵食任何食物或藥品。

(3)解開緊身衣物，如皮帶、胸罩、領帶等，以協助病患呼吸。