簡又新專欄─第九屆「台灣企業永續獎」 形塑台灣永續企業的楷模與典範

(台灣英文新聞 /台北報導) 由「台灣永續能源研究基金會」舉辦2016年第九屆「台灣企業永續獎」(TCSA) 於11月底頒獎結束，獎勵推動永續發展出色的企業，並頒發各類獎項，期盼能以正向力量鼓勵永續績效卓著的企業，形塑台灣永續企業的楷模與典範。

社會資源絕大部分掌握在企業而非政府，企業擁有豐沛的資源和人力，如果能與政府共同推動永續的工作，將會如魚得水。另一方面，若社會大眾能有效監督企業，也能更推動國家走上永續方向，例如企業必須發布透明報告書供全民與投資人監督。

因此「台灣企業永續獎」設置多個獎項鼓勵企業善盡社會責任。首先是單項績效獎，為表揚各單項績效共設置「透明誠信獎」、「創新成長獎」、「創意溝通獎」、「社會共融獎」、「氣候領袖獎」、「供應鏈管理獎」，以及「永續水管理獎」等八獎項，藉由客觀、公平、公正、嚴謹的評選流程，以正向鼓勵的力量推動企業落實社會責任，並邁向永續發展。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。

第二類獎項是「企業永續傑出人物獎」，選出三位在台灣領導成功的人士，分別為「中鼎工程股份有限公司」余俊彥董事長，在綠色金融與發展綠能方面貢獻良多的「國泰金融控股股份有限公司」李長庚總經理，以及企業永續表現傑出的「信義企業集團」周俊吉董事長。

第三類獎項特別選出「十大永續典範企業獎」，表揚台灣永續表現優良的企業，包括「台積公司」、「台達電子」及「中鋼公司」，電信通訊產業的「中華電信」、「台灣大哥大」與「遠傳電信」，金融業別的「玉山金控」、「富邦金控」及「國泰金控」，以及屬服務業的「信義房屋」優質企業共同獲選。

另外還選出「三大永續典範外資企業獎」，包括在台灣經營很長一段時間，對社區、員工、社會公益與環保面向都十分照顧的「美商3M台灣子公司(台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司」，不僅賣車時提供優良品質的車輛，對社會公益和環境保護所花的經費和心力也是其他公司少有的「台灣賓士股份有限公司」，以及從內部節能減碳做到成功社會公益的「惠普公司」，由於在台灣採購量大，直接要求台灣採購公司須合乎企業永續和環境保護標準，對台灣企業影響甚鉅，本次共有三大跨國企業獲此殊榮。

在獎項表決部分，決選委員大部份都是在台灣具高知名度、在專業上對整體企業發展清晰的學者專家與政府官員，初選工作建立「志工評審」，事前做過良好的訓練工作，經過兩天的訓練傳授企業永續概念與評選辦法，再經過兩次測驗，以達到最後志工評審的要求，其所評選的方向與給予的成績將與專業教授交叉比對，達到更公平、公正與公開。

目前為止參加志工評審課程者近900多人次，「台灣永續能源研究基金會」希望在5年內正式培養1,000位，也希望能透過各位志工對企業永續的理解，將此概念帶回自家公司，透過分享、學習與討論，帶動企業擴充永續概念，進步與成長也會更加快速。