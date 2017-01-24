明日氣溫再降 年初一二晴朗溫暖

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）今(24)日清晨最低氣溫出現在宜蘭12.5度，台北地區已回升到13.9度。今日白天冷空氣逐漸減弱中，中南部日夜溫差大，北海岸、北部山區、東半部仍有零星短暫雨。明（25）日鋒面抵達，氣溫再度下降。

根據氣象專家吳德榮今日在洩天機教室中提到，今(24日)白天冷空氣逐漸減弱，北台灣雲量多，氣溫升幅小；中南部晴時多雲、日夜溫差大，北海岸、北部山區、東半部仍有零星短暫雨。週三(25日)鋒面抵達，北部、東半部轉為有局部短暫雨，氣溫再度下降、轉涼微冷；中南部雲量略增，中部有零星飄雨的機率。

至於大家最關心的農曆新年天氣概況，吳德榮表示，小年夜(週四26日)偏乾的東北季風影響，北部天氣好轉，早晚偏涼微冷，中南部晴朗、日夜溫差大，僅東半部有一些零星短暫雨的機率。

除夕晚至年初一晨因水氣略增，北海岸、大台北山區、東北部雲量稍微增多，有一點局部短暫飄雨的機率，影響很輕微。年初一、二(週六、日28、29日)，天氣明顯回暖，高溫將回升至25度以上。年初二、三西半部清晨及金、馬易有霧，應注意。

年初三(下週一30日)鋒面影響，天氣轉變，北部、東半部轉有雨，氣溫下降。年初四 (下週二31日)東北季風影響，北台灣轉涼，迎風面北海岸、東半部有局部短暫雨。