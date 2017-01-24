川普上任首日大刀闊斧  簽署行政命令退出TPP

(台灣英文新聞 /台北報導) 美國總統川普正式工作第一天，即兌現他的競選承諾，簽署行政命令「退出跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定(TPP)」，國際社會接下來將關注他如何處理龐大的美中貿易逆差與對中貿易關係。

川普入主白宮橢圓形辦公室首日，在副總統彭斯(Mike Pence)與白宮幕僚長蒲博思(Reince Priebus)的陪同下，正式退出TPP。

TPP是前總統歐巴馬努力4年的區域經濟協定，是亞洲再平衡政策的核心，儘管歐巴馬不斷強調TPP符合美國利益，勞工權益與環保標準均高於過去的經貿協定，美國退出將使中國獲益，但飽受全球化衝擊，失業與低薪的美國勞工不買帳，把選票給了川普。

即使美國國會原本同意TPP的機會就不大，但川普的動作直接衝擊國際經貿秩序與美國內政，更具終結歐巴馬時代的重大象徵意義。

白宮發言人史派瑟(Sean Spicer)說，川普退出TPP是象徵美國貿易政策新時代，將美國勞工擺在第一位，並且美國將致力於與全球經濟夥伴建立「雙邊貿易關係」，確保美國在交易中獲得的利益。

川普對TPP開刀後，全球關注他下一步將如何處理對中貿易關係。

川普選前曾承諾上任首日將宣布中國為貨幣操縱國，這項宣示牽涉廣泛，川普陣營已表達將再觀察6個月的意向，但也將運用一切聯邦政府權力，打擊包裝在國際組織下的不公平貿易現象。



史派瑟說，川普明白中國對美國的產品與服務是個巨大的市場，但是在很多情況下，它不是條雙向道路。

史派瑟說，有這麼多中國企業和個人可以輕易訪問美國、販賣他們的產品或服務，但無論是金融業、美國製造的產品或服務，或是與中國有關的智慧財產權問題，都不是雙向道路。

他指出，川普理解中國大陸的市場，以及美國想深入市場的願望，但他也認知到，對於美國(企業或個人)如何進入中國大陸市場有許多憂慮，而美國需要仔細審視。

此外，川普還打算重新協商與加拿大和墨西哥的北美自由貿易協定(NAFTA)，希望製造業留在美國境內，並向美國業者施壓，將在中國製造的產品移回美國生產。

川普另外還簽署「政府人事凍結」與「禁止資助對外宣傳墮胎」的行政命令。