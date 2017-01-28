春節不想人擠人？精選四條健行路線 保證輕鬆玩

(台灣英文新聞／曾冠融 台北綜合報導) 春節大魚大肉攝取過多，看展逛百貨又怕人擠人？如果您住在台北又不想走遠，除了華山、松菸還有其他更好的選擇，一同看看有哪些路線能遠離城市的紛紛攘攘，親近自然、放鬆身心。

1. 宜蘭頭城桃源谷秘境

桃源谷位在宜蘭縣頭城鄉，​號稱「山海連線」、坐擁「無敵海景第一排」。沿著綿延起伏的山陵線徒步前行，一邊遠眺群山層巒，一邊是壯闊的太平洋景致。海天一色，加上無限延展的茵茵碧草，讓人心胸都舒坦了。

廣袤的草原上還有悠然漫步的牛隻，自顧自地低頭吃草。不過民眾不用太過擔心，這些牛隻除了偶爾會擋在步道上，並沒有攻擊性。

要進入桃源谷秘境，有四條路線可以選擇：

「內寮線」：開車的民眾可走省道台二線至貢寮蕭家莊停車。自蕭家莊起登步道僅約1公里，是最輕鬆愜意的路線。

「大溪線」：登山口在宜蘭頭城的大溪河濱公園，一路延修整完善的石階拾級而上，總長5公里，是較有挑戰性的路段。

「石觀音線」：登山口在宜蘭大里與大溪之間。步道總長約3.5公里，也是以石階為主，經石觀音寺抵桃源谷。要注意的是這一段的石階較濕滑，登山口距火車站較遠。

「草嶺線」：從福隆、貢寮站走草嶺古道，至埡口右彎就可以抵桃源谷草嶺支線。草嶺支線長約4.5公里，若加上前段草嶺古道部分則總長約11.5公里。

順走桃源谷草嶺支線，從山頭遠看公路蜿蜒而上。

桃源谷步道一年四季都有不同的景致，春夏草原碧綠如織，秋冬則自有一番蕭瑟。如果趕上11、12月的芒花季還可以看看草嶺古道漫山遍野的芒花，再到沿途涼亭休憩。唯秋冬前往要記得步道靠海，風勢強勁，需要注意頭部保暖以免著涼。

2. 新北三峽鳶山步道

三峽除了老街、祖師廟、金牛角，其實還有鳶山步道值得一遊。步道入口就在老街附近的仁愛路上，全程走完約需3小時。鳶山的山頭因形似展翅飛翔的鳶而得名，辛苦一段爬上山頭，眼前就是開闊的美景。天氣好時，站在山頂上北二高、三峽、鶯歌、大漢溪都可盡收眼底。

3. 陽明山風擎步道(風櫃嘴-擎天崗)

擎天崗有許多人去過，但標牌上的風櫃嘴你可曾經留意？六公里的路線說長不長、說短不短，正適合與三五好友、一家大小慢慢健行，天南地北談心。

尤其步道行經草原、柳杉林、菅芒花草原景色多樣。一路還可遠望基隆嶼、外木山海灘，續走還有石梯嶺草原的開闊展望、俯視大台北盆地看基隆河就著陽光閃耀，可說輕鬆寫意。

兩旁搖曳的芒花比人要高，走在小徑上別是一番風味。相比其他路線，風擎步道景色多樣，易達性高。

想要走風擎步道，建議從捷運劍潭站搭乘市民小巴1號，在「風櫃嘴」站下車，順走至擎天崗再搭乘小15下山即可。不過要注意市民小巴一天只有四班車，得抓緊時間才不會錯過。

4.太平山森林遊樂區、翠峰湖

如果時間充裕，不妨規劃兩天一夜的行程，走遠一點到太平山享受群山環繞的森林浴。太平山遊樂區位在宜蘭縣大同鄉，園區內有鐵杉林步道、見晴古道、翠峰湖環山步道等多條路線供遊客選擇。步道多規劃完整，沿途可深入原始森林，飽吸新鮮空氣。

上圖取自太平山遊樂區官網。見晴古道依舊時運輸木材的鐵路線而建，路徑平緩。

太平山遊樂區中，翠峰湖是台灣最大的高山湖泊，遺世獨立別有一番幽靜。如果能幸運入住翠峰山屋，夜間仰看滿天星斗，晨起再循望洋山步道，看太陽從奔騰雲海中緩緩升起，自是一大享受。

上圖取自太平山遊樂區官網。翠峰湖冬景常見皚皚百雪點綴，遺世獨立。

翠峰湖環山步道深入密林、苔原風景。

翠峰湖環山步道氣溫低、空氣濕潤，密林裡還有豐富的苔源生態，枉若置身電影「阿凡達」場景。下山時如果天氣好，有機會欣賞到壯闊的雲瀑，都是高山才能體驗的難得美景。

如果天氣好，沿途都有機會欣賞到壯闊的雲海。

坐而言不如起而行。春節假期，是時候讓自己透透氣，踏青健行，尋訪美景，在山海中尋得屬於個人的秘境。