新逸藝術華人樂壇的亮點 涂芳菁鋼琴獨奏會

（台灣英文新聞 藝文組／綜合報導）長年旅居波士頓、七歲起習琴，十一歲時便於台北市社教館與管絃樂團合作演出莫札特第21號C大調鋼琴協奏曲、2002年獲選成為文建會「儲備音樂鋼琴人才庫」成員等亮麗資歷的涂芳菁， 即將於2月9日在國家兩廳院演奏廳舉行鋼琴獨奏會。

涂芳菁2008年進入國立台灣師範大學音樂系，師事鍾家瑋教授，就學期間曾受多位國際鋼琴大師指導，包含Konstantin Lifschitz、Aquiles Delle Vigne、Leon Mccawley、Ian Jones、Gordon Fergus Thompson、Pi-Hsien Chen。2011年榮獲師大音樂系一年一度協奏曲比賽第一名，並在次年與師大音樂系交響樂團於東吳大學松怡廳合作演出貝多芬第三號c小調鋼琴協奏曲。

2013年獲得由Henry Morton Dunham Organ Scholarship Fund提供之獎學金進入美國新英格蘭音樂學院攻讀鋼琴演奏碩士以及演奏文憑，師事傳奇指揮大師Eugen Jochum之女Veronica Jochum、以及波士頓室內樂協會之鋼琴家Randall Hodgkinson。於2014年全美國際協奏曲大賽中贏得第一名以及最佳演奏獎，並於該年年底在紐約卡內基音樂廳Weill hall舉辦音樂會，2015年參加全美教師協會麻塞諸塞州鋼琴大賽中獲得首獎。

留美期間曾積極參與各項校內外演出活動，包含室內樂重奏、獨奏會伴奏、以及管絃樂團合奏，每年舉辦個人音樂會，也曾與大鍵琴家John Gibbons學習巴洛克時期音樂、新英格蘭駐校弦樂四重奏Borromeo String Quartet學習室內樂演奏、美國現代鋼琴音樂大師Stephen Drury學習現代鋼琴演奏技法，美國爵士鋼琴教父Ran Blake學習即興演奏…等等。

2月9日涂芳菁在國家兩廳院演奏廳表演的主題為「回歸」，為自己的留美求學生涯畫上一個休止符，未來之路漫漫，期盼能與此次曲目的調性一樣，由無調性的聲響效果，回到純淨的C大調，象徵遊歷了異國文化後，最終回歸家鄉的心情。

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