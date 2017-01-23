「臺灣企銀過年換新鈔，先預約、免填單、免手算」

農曆新年將近，提供民眾兌換新鈔，是銀行過年前夕的大任務，為了讓來兌領新鈔的客戶感受更便利的服務，臺灣企銀將於今年開放兌換新鈔期間(1月20日至1月26日)，同步推出「新鈔速速換」線上預約換鈔服務，讓大家透過數位金融的方便性，體驗「過年換新鈔，也可以這麼簡單！」。

只要在線上填寫簡單的資料、每種面額鈔券要多少張，按下送出取得換鈔序號，輕鬆完成預約。接下來只需帶著存摺到銀行，把換鈔序號告訴櫃檯人員，確認提領資料後簽個名或蓋個章，簡單兩步驟，輕鬆領新鈔。另外為了讓民眾可以輕鬆計算紅包金額跟鈔券面額分配，提供「紅包怎麼包?!」試算表，只要敲敲鍵盤數字鍵，鈔券張數跟金額，電腦都會幫你算好好。不知道紅包要包多少？不用特地查資料，紅包行情報你知！

傳統的新鈔兌換方式，要到銀行填寫取款單、要自己算需要領多少錢、各個鈔券面額會需要幾張，還要清楚告訴櫃檯人員提領鈔券面額要怎麼分配，或是到了櫃檯才想起來忘記把誰算進去，這些過年前兌換新鈔的麻煩處，透過「新鈔速速換」事前預約，到了銀行不用手寫單子、不用跟櫃檯人員溝通，省時省力好方便！

歡迎上臺灣企銀官方網站www.tbb.com.tw，點選「數位金融」項目下之「新鈔速速換」，速速預約換新鈔囉！。