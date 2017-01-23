虧損連連 國泰航空大規模重組、裁員求翻身

(台灣英文新聞 曾冠融/綜合外電報導) 去年十月，香港國泰航空舉辦盛大的退役活動，告別公司標誌性的波音747機隊，改以更輕量化、更具經濟效益的機型取代。風光背後，卻隱藏公司的營運挑戰。

一些評論家當時敏感地嗅出改變氛圍，形容國泰747的退役象徵「一個時代的終結」。過去，隨著巨無霸客機投入國際航線，讓國泰可在80、90年代快速擴展歐洲、北美的航線，以驚人成長及漂亮的獲獎記錄驚豔投資人及其他國際競爭者。

747載客量最高時，能容納524人，燃油效益高、飛行的航程長，提升了香港和世界各地的聯繫，讓區區地區港口成功轉型成國際首屈一指的金融貿易中心。

馬來西亞金英證券航空業分析師Mohshin Aziz指出：「國泰航空在七十年的營運過程中，只有兩年出現財務赤字，沒有其他航空公司的歷史紀錄比這更漂亮了。」

國泰航空自1946年起翱翔天際，是老牌英資太古集團（Swire Pacific）的核心事業。太古集團持有國泰45%的股份，事業版圖橫跨飛機工程、物業投資、船務、保險、酒店、零售等，更是全球最大的可口可樂裝瓶商。

《日本經濟新聞》報導，國泰航空連年漂亮的財務記錄很有可能幻滅，預期3月發布的2016年財務報告會迎來第三度的全年虧損。國泰的經營模式過時，加上頭等和商務旅客量暴跌，導致集團獲利大幅衰退。同時，燃油價格經過2015年底的低谷後逐漸回升，國營基礎的中國、中東航空公司興起，挑戰國泰多條國際航線。

本月18日，國泰航空宣布將部分裁員，重組領導階層。包括客服部、航空貨運部、資訊等部門都面臨改革，預期將是20年來最大規模的經營結構調整。國泰航空發出聲明：「面臨競爭越趨白熱的航空戰場，2017年是國泰的重大轉折年。」

此次全面革新會創造出新的職位，但「不再需要部分職位」。《日經》報導，國泰為「精簡人事」大刀闊斧進行改革，第一刀首先砍向高層幹部 ，這波整頓預計在今年年中進行。另外，國泰深入挖掘過去的數據資料，觀察目標客群、準確滿足顧客需求等，降低不必要開支。

國泰航空目前旗下擁有2萬7千名員工，聲明中尚未具體說明將裁員多少。不過國泰近日新開了巴塞隆納、以色列特拉維夫等新航點，增加至多倫多班次，香港、新加坡兩地機場新增貴賓室，代表第一線服務人員不至於受裁員影響。國泰空服員職業工會幹部Dora Lai Yuk-sim透露：「真正的衝擊在後勤部門。」

對國泰經營方向調整，市場反應負面。投資人稱這些措施來得「太晚」、改變「太小」。國泰股價在16日放出改革消息後微幅上升，但本月19日裁員聲明發布的隔天股價又下跌了4%，成長效益近乎抵消。這次的下跌讓國泰公司估值來到8年來的低點，在區域航空股表現中差強人意。