研究：陽傘的防曬力遠不及防曬乳

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）每到夏天，走在台北街頭的女孩們無不手拿一支陽傘遮太陽，如果你去問問這些女孩們有沒有擦防曬乳，答案是十個裡面有九個女孩都沒擦防曬乳，因為大部分的人有個錯誤觀念：「撐了傘就無敵了，何必再擦防曬乳？」但根據一份新研究顯示，撐陽傘的防曬力遠遠不如擦防曬乳。

美國紐澤西州嬌生製藥公司的研究人員表示，在81位白皙膚色的受測者身上實驗後發現，擦防曬乳的受測者大約有25%出現曬傷現象，而撐陽傘的大約有78%皆出現曬傷反應。

研究人員他們找來81位白皙膚色的受測者，於2014年8月炎炎夏日，受測者被要求在德州路易斯維爾湖邊享受日光浴3.5小時。她們被分為兩組，一組被分配到標準大小的陽傘一把，另外一組則擦上防曬係數SPF100的防曬乳。

研究人員徹底的檢視受測者肌膚的曬傷情況，包含手臂、腿、臉和後背，結果發現只撐陽傘的組別中共有32人曬傷，她們全身的曬傷部位加總起來共有142處，而擦防曬乳的大約只有10人曬傷，總共17處遭曬傷。

不過科學家也強調，結果不代表擦了防曬乳就不用撐陽傘，結果只能證明防曬乳的防曬力勝過撐陽傘。另外，不管是物理性防曬（撐傘、穿長袖或戴帽子等）或是化學性防曬（擦防曬乳）沒有一種方法能100%阻絕紫外線，只能將其對皮膚的傷害降到最低。