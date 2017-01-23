好險！歐警合作 遭趁火打劫3500件珍貴藝品找回

(台灣英文新聞 曾冠融/綜合外電報導) 西班牙內政部週日宣布破獲一起跨國藝術品偷渡案。警方一共逮捕75名嫌犯，尋獲3500件丟失的珍貴考古文物及畫作。

這場逮捕行動由西班牙、賽普勒斯警方領導，與歐洲各國警力通力合作，自十月就開始暗地展開調查。

此次破獲的跨國犯罪集團主要從戰亂地區、博物館等偷取藝術品，再偷渡至他國高價轉售。單是西班牙南部小城莫夕亞（Murcia）一地，警方就尋獲了500件考古文物，其中還有19件是2014年當地考古博物館失竊的展品。

希臘警方則找到部分奧圖曼墓碑（Ottoman tombstone）、拜占庭文物及一幅可追溯到18世紀的聖喬治畫像。

另外，西班牙警方也發布一組古硬幣照片，有些古硬幣是透過追蹤線上拍賣網站而尋獲。但西班牙當局並未公布詳細的物品清單，也未說明逮捕嫌犯的確切地點。

這次的調查行動別名「潘朵拉」（Pandora），有國際刑警組織、歐洲刑警組織大力支持，涵蓋了來自18國的調查員前來支援。本部在巴黎的聯合國教科文組織此次也派出了專家共同參與。

西班牙內政部發言人表示，警方其實在兩個月前就掌握充分證據逮捕疑犯，但調查工作遲至這周才完成，得以對外宣布。聲明同時指出，整起案件有4萬8000多人遭約談調查。