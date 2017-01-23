新光人壽春節服務不打烊 陪您安心過好年

農曆新年連續假期將至，新光人壽春節服務不打烊，除提前給付滿期金、年金，提供24小時ATM現貸卡借款，讓保戶靈活調度資金。同時，也提供0800客戶服務、海外旅遊急難救援服務，以及網路投保、電話投保等貼心服務，陪伴民眾輕鬆、愉快、安心過好年。

為讓客戶在春節期間，資金調度更靈活，新光人壽滿期金、年金等相關保險給付，其給付日期落於農曆春節連續假期(106年1月27日~106年2月1日)者，將提前於106年1月26日給付，以因應保戶在年節期間的資金調度。另外，保戶於春節有資金需求，若已事前申辦ATM現貸卡者，可直接利用該卡在各地之提款機貸款，有借款才計算利息，相當迅速與方便。

新光人壽表示，0800客服中心春節期間服務也不打烊，每日8:30~22:00提供免付費專線服務，並提供互動語音自助功能(IVR)，加強各項保單資訊的自助查詢，例如保單借款查詢、繳費查詢等，讓客戶服務更貼心方便。於非專人服務時間來電(22:00~翌日08:30)，請留下姓名、電話等相關資料，客服人員將於翌日第一時間內回電，協助處理。

春節期間出遊旅平險不可少，新光人壽提醒民眾，除了可以委託新光人壽服務人員協助您規劃旅平險保障外，也可以利用新光人壽24小時網路投保、電話樂call保，以及新光人壽桃園、臺北松山、高雄、花蓮、金門等機場保險服務櫃台通路進行投保服務。同時，凡春節期間於新光人壽機場服務櫃台投保，現場將可獲得驚喜小禮。