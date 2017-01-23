天冷不減熱血！大億麗緻號召362位民眾完成捐血

（台灣英文新聞 社會組／綜合報導）捐血一袋，救人一命，今年農曆過年連續假期長達6天，加上學校放寒假，需及早儲備充裕的醫療用血，台南大億麗緻酒店響應台南市捐血中心「捐血月」活動，與台南市捐血中心於20日舉辦第七屆「捐血送美食」活動，以因應足夠供應春節前後患者輸血需求。

業者指出，第一位捐血者20日上午6點多就來排隊等待捐血，上午9點半400名捐血號碼牌已全數發完，此次符合資格的捐血者共362位(上次315位)，活動十分熱烈，許多民眾已養成定期捐血習慣。

捐血結束共成功捐出百袋捐血量，凡完成捐血前400名贈餐券乙張，獎項完成捐血250CC或500CC即贈共同市場「平日自助餐」餐券乙張、「假日下午餐」四人同行一人免費優惠券乙張及「池上米」乙包，還可參加「雅緻雙人房住宿券」抽獎，扣除體檢後無法完成捐血者名額，共有362位完成捐血，送出362張餐券，下午酒店再抽出價值10450元大億麗緻「雅緻雙人房住宿券」乙張，由幸運兒張先生獲得。

台南大億麗緻酒店希望透過捐血活動的舉辦，能幫助暑假期間全台捐血中心均面臨血源不足供應短缺現象，喚起民眾以自身一血之力支持愛心捐血，幫助社會上急需用血之病患，鼓勵捐血經驗民眾一同響應。