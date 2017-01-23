揭露「開車嚼醒3祕技」！簡文仁教你開車不度估

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）再過四天就是農曆除夕，返鄉出遊車流即將湧現，面對路況壅塞與緩慢車速，開車族最怕精神不濟，特別是今年春節連假只有短短六天，高公局預測今年春節國道擁塞情形將再創高峰，開車返鄉以及出遊該如何平安又不打瞌睡？
根據內政部「105年1月至10月A1類道路交通事故分析」統計，台灣汽機車肇事主要原因，以駕駛人過失1,221件占94.95％最高，而其中又以未注意車前狀態290件最高。春節期間出遊返鄉車潮暴增造成國道擁塞，長時間處於每小時不到20公里的車速，不論駕駛或乘客都容易精神不繼。熱門網路平台「網路溫度計」大調查顯示，網友票選十大塞車好夥伴，除了零食、音樂等，第一名就是提神醒腦的最佳利器「口香糖」，尤其是咀嚼帶有嗆涼力的無糖口香糖，幫助提振精神、找回清晰思緒，開車瞬間嚼醒。
物理治療師簡文仁為開車族量身打造簡單好上手的「開車嚼醒操」，讓你卡在車陣也能活動筋骨、達到提神醒腦效果：
- 第一招：巨熊頂天（雙手托天延展，手碰車頂）
- 第二招：醒獅乍吼（臉部動作，盡可能的張開嘴巴擴張，甚至可以發出怒吼聲，配合咀嚼口香糖，達到臉部運動及嘴巴的擴張）
- 第三招：靈蛇遊走（雙手合掌向左右兩邊扭轉身軀）