明起氣溫略升 週三鋒面再到

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）氣象專家吳德榮今（23）日在洩天機教室中提到，今日至明(24日)晨仍受「大陸冷氣團」影響，北部白天涼、早晚冷，山區偶有零星短暫雨，中南部日夜溫差大。明(24日)白天冷空氣逐漸減弱，氣溫略升，週三(25日) 下半天另一波鋒面抵達，氣溫又將下降。

這一波冷氣團來勢洶洶，昨(22日)晚19:33淡水氣溫骤降至10.5度，再度逼近這波「強烈大陸冷氣團」平地的最低溫記錄(10.4度)。氣象專家吳德榮表示，明日起冷空氣逐漸減弱，西半部天氣穩定，北海岸、東半部零星短暫雨的機率提高。週三(25日)上半天持續回暖，下半天鋒面抵達、氣溫下降；北部、東半部轉為有局部短暫雨，中南部雲量略增。

小年夜(週四26日)偏乾的東北季風影響，北部天氣好轉，早晚偏涼微冷，中南部晴朗、日夜溫差大，僅東半部有一些零星短暫雨的機率。

除夕(週五27日)白天各地晴朗穩定，僅東北部有一點降雨機率。除夕晚至年初一(週六28日)晨東北季風的水氣增多，東北部有局部雨、大台北山區、北海岸局部短暫雨的機率提高、大台北平地雲量增多、鄰近山區也有一點飄雨的機率，其他地區則不受影響。

年初一白天起至年初三(下週一30日)上半天，風向漸轉偏東再轉東南風，各地天氣回暖，西半部晴朗穩定，東半部易有局部短暫雨；初二、三清晨西半部易有霧，應注意。年初三(下週一30日)下半天鋒面影響，天氣轉變，北部、東半部轉有雨，氣溫下降。年初四 (下週二31日)東北季風影響，北台灣轉涼，迎風面有局部短暫雨、中南部不受影響。

吳德榮提醒，雖然最新的模擬資料顯示鋒面抵達的時間是約在年初三下半天，但仍不能「確定」，因為模式還會持續調整，請隨時注意最新資料的更新。