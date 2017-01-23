辜成允重循環經濟 儒商精神讓台泥轉身

台泥公司董事長辜成允21日晚間參加喜宴，不慎自樓梯摔落，今晨過世。他掌理台泥集團13年，力挽老集團轉為向先進、效率，以儒商精神，從污染大戶轉為環保大賺，功不可沒。

辜成允享壽63歲，1991年起擔任台泥企業總經理，2003年獲董事會推選兼任企業董事長至今。上任後大力整頓台泥公司，將老企業帶往經營效率，並進攻大陸水泥業，同時重視環保，經營先進的企業形象。

辜成允最為人津津樂道的，就是他念茲在茲的「儒商精神」及「環保是責任，不是成本」的觀念。這兩大重要觀念導引台泥從環保污染大戶，轉為今天的環保先進大戶，利用生產廢棄物走向循環經濟，躋身大賺兩岸環保財的標竿企業。

辜成允講究的「儒商」精神就是提倡正向能量的經濟，努力讓商業利益與社會利益正向結合。企業努力投資環保與研發、讓環境更清新乾淨、讓社會更好，企業也能成長與茁壯，把環保服務變成一種新商機。

而「環保是責任，不是成本」也就是企業從源頭的進料、儲存、製程、生產到銷售，都要講求環保觀念，不污染環境，這些都是企業該盡的責任，不能因為會增加許多成本而閃避。

辜成允說過，很多國際大企業向供應鏈下單時也都強化環保、清潔生產、使用再生資源等觀念，否則不再向該家供應鏈下單，為的就是強化拯救地球、減少浪費、不污染環境的觀念，這正是符合他所說的「儒商」與「環保是責任，不是成本」的最高指標。

最實際的例子是台泥和工研院合作，利用台泥花蓮水泥廠內旋窯製造水泥所產生的二氧化碳來飼養微藻，微藻吸收二氧化碳的效率是樹的300倍，具有極佳的固碳效率。

2012年，台泥公司與工研院的「碳捕獲」技術團隊合作，擴大與生質能研究團隊合作，終於找出雨生紅球藻，既能有效消耗水泥廠排放的二氧化碳，又可以將藻類的副產品商品化、創造產值，為花東地區帶來就業機會。

台泥指出，在得知雨生紅球藻最佳養殖數據後，台泥目前正在花蓮水泥廠內的碳捕捉系統附近，建置合乎食品TQF（先前稱GMP）規範的室內養殖場，面積約300多坪，每年的養殖量可產出約2500公斤的乾燥雨生紅球藻粉，市價約台幣5000萬元；但進一步萃取蝦紅素後，可年產1500公斤，價值9000萬元，未來再進軍醫療級，價格更高。

另外，當初政府在花蓮和平規劃水泥專區，當時只有台泥願意投資，不過政府當時決定，如果台泥要投資須自行蓋港口，台泥決定朝向循環經濟的方向發展，以港口、發電廠、水泥廠三合一規劃，做到這一站的廢棄物是下一站的原料。事實證明如此做是對的，且不再對環境造成進一步傷害。

在花蓮的礦山開採上更是從山頂挖洞，不需要剷平山頭砍樹木，採礦後擴石直接從密閉的山洞往下丟，用重力加速度方式讓礦石自然破碎，減少消耗能源，由於完全密閉也不會有噪音與污染，兼顧了經濟和環保。

辜成允讓台泥集團的「儒商精神」和「環保是責任，不是成本」的最高指導原則永存集團，同時亦努力擴及到海外的投資事業，讓海外投資也能讓當地國家看到台泥集團在環保上的貢獻，成為當地企業的標竿。