年金改革國是會議落幕 總統：持續溝通、將衝擊降到最低

（台灣英文新聞/ 台北報導）年金改革國是會議今（22）日傍晚順利落幕，總統蔡英文在閉幕式中表示，如果年金改革制度可以成功，台灣沒有無法完成的改革；政府對改革的原則會有所堅持，但也會繼續跟社會溝通，將衝擊降到最低。

國是會議今天早上在蔡總統和副總統陳建仁致詞後，依照議題分為三組會談，包括「給付、領取資格」、「基金管理、財源」以及「制度架構、特殊對象、制度轉換」。

蔡總統於閉幕式致詞時指出，「今天我們完成年金改革國是會議，我們的行動證明台灣是一個可以理性進行公共討論的社會，我在此感謝所有委員在會議中提出寶貴意見，使我們改革方案更加完善」。

蔡總統接著表示，她相信紛紛擾擾終會過去，如果年金制度改革可以成功，台灣就沒有無法完成的改革，國是會議之後，政府將正式提出最後的方案跟相關法案，交由國會審查。

蔡總統亦特別感謝陳副總統，從去年5月以來親自主持年金改革委員會討論，並積極向各界說明改革意義，「他對待不同群體、不同意見的耐心跟溫暖，是改革能夠順利推動的關鍵，歷史會記得他親手畫的那幾張圖」。

蔡總統也謝謝年金改革委員會副召集人林萬億，表示他這段時間承受最直接的批評和壓力，林萬億選擇承擔，帶領年改辦同仁努力把各方意見轉化成具體改革草案。

她最後說道，她相信紛紛擾擾終會過去，「如果年金改革可以成功，台灣就沒有無法完成的改革。」

國是會議之後，政府將正式提出最後的方案跟相關法案，由國會審查。蔡表示，「前面還有一路要走，有不同的意見，仍然有機會表達，尤其是在國會中。而政府對改革的原則會有所堅持，但是也會繼續和社會溝通，將這個衝擊降到最低。」