『台灣真美』　陸客手寫信感動觀光局長

「『台灣真美，台灣人真好』這是我回來後，向所有我認識的人所說的最基本的一句話。」一名陸客的手寫信，感動了交通部觀光局長周永暉。

陸客對台灣風土人情之美的讚許向來不少，但這是去年7月火燒車事故後，來自最多罹難者故鄉－中國大陸遼寧省大連的陸客肯定，也是在兩岸關係趨冷之際的陸客暖心語。

去年7月19日發生在桃園的遊覽車起火事故，造成26人罹難，其中24名是陸客，21名來自大連。周永暉說起這件衝擊陸客赴台遊的事故，依然十分遺憾，也強調政府對相關旅遊及遊覽車業者展開整頓。

而這封大連旅客在去年12月寫給觀光局的信，對所有為台灣觀光努力的人來說，特別窩心。這名遊客在信中說，想表揚自己遇到的導遊，他活潑、客氣、再三注意遊客安全又知識廣博，「我對台灣的美好印象，真是說也說不完，千言萬語，縮減為一句話：我真想台灣！」

21日上午，台旅會上海辦事處氣氛熱鬧。觀光局長、台灣海峽兩岸觀光旅遊協會會長周永暉及台灣觀光協會會長賴瑟珍等人，趁著訪陸參加「江蘇台灣燈會」，和一群熱衷台灣旅遊的大陸青年交流促進赴台旅遊的各種建議。

根據陸委會，2016年陸客來台總人數年減約18.5%，團客大減約3成。今年初，大陸方面再傳出對團客赴台遊採取限額，預估人數還要再降2到3成。

會中，周永暉除了分享了這封陸客來函的感動，也和這群旅遊達人討論各種在當前陸客赴台人數大幅縮減下的「突圍」之道。

他們當中，有美食作家、旅遊直播節目的網紅、旅遊網站主管、旅遊雜誌編輯等，擅長非典型的多元行銷，並能針對小眾族群操作赴台遊產品。從他們的視角，可以看到台灣人也不一定知道的台灣賣點。

台灣演唱會門票比大陸便宜，「到台灣聽演唱會」具吸引力，規劃個人遊的哈嘍台灣董事長黃偉冰說，今年搭配「五月天」和張惠妹演唱會的旅遊產品都賣得不錯。

甚至，在大陸因不滿南韓部署「終端高空防衛系統（THAAD）」而傳出娛樂圈「限韓令」之際，大陸粉絲到台灣追韓星也可以是來台理由。

賴瑟珍說，旅行的魅力是接觸當地老百姓，並得到「有溫度的回憶」。她以彰化田中馬拉松為例，當地老百姓會自發端出炒米粉等自製好菜讓選手享用。

在場的直播平台主播「仙兒」立刻表示，這就是適合旅遊的直播題材，很有感染力。

也有人建議，人文訴求最能打動人心，像是「走訪林青霞被星探挖掘的地方」，也呼應老爺酒店集團執行長沈方正曾說過吸引外籍遊客的「來看李安的故鄉」。

中國大陸當前網路行銷興盛，如何善用個人在社群平台的分享以及網紅的傳播，成為促進台灣旅遊必須思考的，而網路的眾聲喧嘩，也是行銷上的一大挑戰。

參加交流座談的美食旅遊作家張美芝喜歡台灣，甚至因採訪結緣成了佛光山的義工。

她告訴記者，以前台灣方面或許認為，不需要別行銷陸客就會想到台灣，但現在旅遊市場相當激烈，一旦有假期，陸客滿世界跑。台灣能吸引陸客，但還是得用心經營及創造話題。

推廣觀光猶如將自家閨女裝扮後見客，台灣的美好和特色不是做出來的，而是真實的生活面貌，但能讓外人願意一探究竟，就得靠許多觀光旅遊界人士的努力與巧思了。