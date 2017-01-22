反川普！ 婦女大遊行全球逾二百萬人響應

（台灣英文新聞／李嘉 綜合報導）美國總統川普（Donald Trump）就職第二天，全球各地群起響應美國「婦女大遊行」（Women's March），估計超過二百萬人參加。

遊行關注婦女權益，反對川普就職，參加民眾不分男女老少，亦有不少人呼喊口號，訴求川普下台。

為呼應遊行主題，參與者多戴粉紅色「貓帽」（pussyhat）、身著粉紅色衣服，首都華盛頓市區呈現一片粉色。

從全美擴及全球各大城市，包括紐約、費城、芝加哥、洛杉磯、巴黎、柏林、布拉格、及雪梨等，估計全球共有六百七十三場串連示威，遊行參與人數超乎預期，其中亦可見到不少男性。

美聯社報導，遊行發起地的美國華府，共吸引超過50萬人參加，聲勢最為浩大，比參與川普就職典禮的人數多出許多，成為華府歷史上最多人參與的遊行之一，人數僅少於1969年的反越戰遊行，當年估計約有60萬人參加。

華府未公布參與抗議人數官方數字，但國家廣場（National Mall）旁的主要幹道獨立大道（Independence Avenue）擠滿人潮，高達11個街區或綿延1.5公里，擠得水泄不通。

在發起遊行的城市中，可見不少女性呼喊「女性不會退縮」及「少些恐懼、多些愛」的口號。她們抨擊川普反墮胎的立場，對健保、種族多元、及氣候變遷的觀點。許多人甚至大聲稱川普為性別歧視者、流氓、充滿偏見的人。

值得注意的是，參與者眾多的「婦女大遊行」為時一整天，直至傍晚無一人遭到逮捕，場面和平。