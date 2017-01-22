年金改革國是會議 蔡總統：改革不分藍綠、勢在必行

（台灣英文新聞／李嘉 綜合報導）年金改革國是會議今（22）早在總統府召開，總統蔡英文親上火線，致詞時表示，年金改革勢在必行，且不分黨派；面對年金的財務危機，希望能共體時艱，因為現在不做，馬上就會後悔。

22日的國是會議上午的開幕、國家年金改革報告，及下午的分組報告、閉幕，均全程網路直播；總統蔡英文、副總統陳建仁均出席會議，朝野政黨、職業團體、公民團體亦皆派人參加，由擔任國家年金改革委員會召集人的陳副總統主持會議。

監督年金改革行動聯盟動員亦走上街頭抗議，北市布署2000警力維安，總統府周邊架起拒馬，全天交管。

早上8點時，總統府外已集結「全國教育產業工會」成員約上百人，成員大多為退休教師，沿途大喊「假改革、真鬥爭！」等口號。

遭外界批評為不公不義的年金，改革草案於上週出爐，最具爭議及矚目的軍、公、教部分，也引來外界正反兩方意見聲浪不斷。

蔡總統今表示，年金改革不分藍綠，勢在必行，並提及前總統馬英九四年前也向社會強調年金改革的迫切，但遺憾前政府的改革並沒有成功，現在「台灣禁不起再一次的失敗，一定要成功。」

蔡總統呼籲，年金改革是溫和漸進的改革，這不是霸凌某個職業別，更不會讓大家活不下去；她說，年金改革不強求一步到位，會用逐漸漸進方式，讓衝擊降到最低，並讓台灣年金的制度，政府負得起、退休領得到。

蔡總統亦表示，年金制度確實已經到了今天不改革，明天就會後悔的窘境，越晚改，就越痛，並希望大家能共體時艱，讓年金走出財務危機，維持制度的穩健。

國家年金改革國是會議全國大會報告已事先上網，書面報告指出此次改革9大重點包括，1、優先讓18%優惠存款儘速走入歷史；2、調降公教人員年金所得替代率；3、延長平均薪資採計期間；4、延後請領年齡；5、逐步調高保費或提撥費率；6、政府挹注財源；7、改善基金投資報酬率；8、跨職域任職年資可攜帶；9、特殊對象處理。