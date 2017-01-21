紐約插畫家大搞創意 川普成經典動漫反派角色

(台灣英文新聞 /台北報導) 紐約插畫家R. Sikoryak引述川普一些受爭議的言論，將他繪製成經典動漫封面的反派角色。

川普在競選美國總統到就職期間，不斷說出許多飽受爭議的言論，R. Sikoryak集結川普在2016年總統競選期間的語錄，繪製了一系列漫畫稱為「不可引述的川普」，這和美國演員馬克漢米爾(Mark Hamill)先前的做法有異曲同工之妙，作為DC漫畫經典反派之一「小丑」的演員和配音員，漢米爾先前以「小丑」的聲音模仿川普在推特上反批梅莉史翠普的言論做為嘲諷，而Sikoryak則只用川普說過的幾句話描繪他的形態。

「推特上的文字因為言簡意賅，很適合用來畫成漫畫，對我來說，我對他在人們面前講的話更有興趣」，Sikoryak說。

Sikoryak改編H.G. Peter創造的漫畫《神奇女俠》(Wonder Woman)，當川普說出「這個齷齪的女人」(Such a nasty woman)這句話時，立即被神奇女俠狠狠擊潰。川普日前在第三次總統大選辯論會上，形容希拉蕊是「齷齪的女人」，事後遭到大批民眾攻擊。Sikoryak說，「這就是他說過的話和他相信的價值，我並不覺得我有扭曲他的意思或汙衊他。」

而在另一幅漫畫封面裡，川普拿著槍對著蝙蝠俠和羅賓吹噓，「我可以站在紐約第五大道的中間射殺任何一個人，也不會流失選票。」他曾在愛荷華州拉票時矢言，就算他開槍殺人，支持者也不會離他而去。這番危險挑釁的言論也再度讓許多美國民眾不滿，質疑川普拿「槍枝暴力當兒戲」。

在另一則漫畫裡，巨大的川普站在建造一半的圍牆外，對著另一側的民眾大喊，「這個國家有些很壞、很壞的人，他們必須要離開」，「一旦圍牆造好，我們就會將剩下的人逐出去。」諷刺川普之前說要在美墨邊境造圍牆，驅趕外來移民的言論。

原先Sikoryak只打算畫15幅封面，但現在他打算增加數量。想看更多有趣諷刺的漫畫封面請上系列漫畫的網頁。