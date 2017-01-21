新南向行動年 首波鎖定菲律賓

（台灣英文新聞／李嘉 綜合報導）總統蔡英文上任後，積極推動「新南向政策」，並於年初宣佈今年邁入行動年，由經濟部設定三大階段交流國家，共18國，包含東協10國、南亞6國以及紐澳。

經濟部將其中六國規劃為首波對象，分別為菲律賓、印度、印尼、泰國、馬來西亞、及越南。

其中，菲律賓近年經濟成長快速，2016年經濟成長率達7%，在東協國家名列前茅，經濟展望樂觀。

據中央社報導，外貿協會菲律賓駐點「馬尼拉台灣貿易中心」主任藍科銘亦估計，從2016年6月到12月的半年間，至菲律賓考察的台商或台資企業，較2015年同期多出10%到20%。

菲律賓的內需人口高達一億，勞動人口平均年齡僅23歲。相較於勞動人口平均年齡高達40歲的台灣，菲律賓擁有龐大的年輕人口，消費力亦居東協之冠。

甫上任的菲律賓總統杜特蒂，曾表示樂見台灣推動新南向政策，也期許菲律賓與台灣能藉此深化合作與往來。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）理事主席巴納佑（Angelito Banayo），便是在此背景之下，受菲國總統任命，於去年11月接任菲律賓駐台代表，以期提高處理對台事務效率，強化台菲關係。

巴納佑具華人血統，為報紙專欄作家及政治分析家出身，於柯拉蓉總統（Corazon Aquino）任內擔任郵政局長、艾斯特拉達總統（Joseph Ejercito Estrada）時代任政務顧問兼觀光署署長、雅羅育總統（Gloria Arroyo）時期則為國家糧食署署長。

巴納佑表示，在台灣推動新南向政策的契機下，他將努力促進台菲雙方在農業、投資、產業、觀光等諸多領域的合作。

台灣為菲律賓第6大貿易夥伴，去年雙邊貿易總額已達6億5300萬美元。

為響應新南向，台灣已放寬對菲國簽證，菲人可上網申請電子簽證，以期吸引更多菲觀光客赴台旅遊，並達成雙邊互補及相輔相成的實質友好及互利互惠關係。