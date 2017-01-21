街訪直擊：川普上台 台灣人怎麼看？

(台灣英文新聞 /台北報導) 川普（Donald Trump）在美東時間20日宣誓就任美國第45任總統，並發表20分鐘的演說，強調將帶領美國再次偉大。許多美國民眾對川普當選總統仍感憤怒，但台灣民眾對他就職的看法為何、在台外國人又是怎麼看呢？《台灣英文新聞》走上街頭，隨機訪問民眾想法。

台灣學生對川普了解有限 但仍有些許擔憂

22歲的陳小姐為台灣的大學生，她認為川普是聰明的商人，有一套自己做事的方法。並且，因為川普有錢，「跟以往當選人不同，不會受政商界影響。」陳小姐補充，就因為川普不用管他人看法，「有時就是個瘋子」。

至於對台灣的影響，陳小姐認為「亞洲區的外交政策如果跟以往有大改變，台灣的外交處境會蠻麻煩的吧！」以學生來說，會不太敢到美國念書，轉而選擇歐洲，因為美國「感覺接下來排外意識會更強」。

而剛考完學測的高三孫同學認為，川普上台「經濟上，不盡然是壞事。」川普提倡的保護主義有助於提升美國經濟，但是否會影響台灣仍是未知數。至於關乎台灣切身安全的台海問題，孫同學表示「其他國家應該不至於放任中國壓迫台灣」，勢必會在情勢擴大前介入。

(上圖：孫同學認為川普上台不盡然是壞事)

不擔心兩岸關係僵化 台灣應在美中夾縫裏借力使力

擔任人壽保險公司行銷企劃的李小姐對川普就職美國總統的看法十分樂觀，她批評現今美國過度多元開放的社會，讓美國人與下一代找不到自己的價值觀與定位，她說，「美國是基督教立國的國家，川普的當選代表美國可以回歸他們的傳統價值與正統教育，有助於保護美國」，而川普欲收回外國的代工業與限制進口，也只是保護美國的手段而已，這是正常的表現。

李小姐承認，美國限制自由貿易與提高外國進口品關稅，的確會對世界經濟有影響，也會對台灣有影響，「但歐巴馬執政期間，台灣經濟也沒有改善」，「這就是台灣需要思考自己定位的時候，不能一味倚賴美國或中國，要找到自己的出路，例如發展文創產業或積極培育技職體系學生。」

對於川普一中政策激怒中國的事，李小姐將這個舉動視為「川普在試水溫」，「老話一句，台灣更應該趁勢在美中關係找到自己的出路，甚至借力使力爬上更優勢的地位，而不能永遠倚靠大國。」

長年移居海外觀察局勢：台灣是川普的棋子

年過70歲的楊先生長年移居海外，上周才剛回國，觀察美國情勢對台灣的影響，他認為川普的當選代表美國人民希望改變的心聲，並對未來美國局勢抱持樂觀。

他說，「川普做過軍人，又具商業頭腦，講話較有魄力與直率，不像希拉蕊和歐巴馬是典型政客，言行不一。」

他分析，這次支持川普的民眾多為藍領階級，代表中下層民眾希望川普帶領他們走出八年的生活困境，提升生活品質，像是川普在就職演說中提到的造橋鋪路、改善基礎建設，都只是維持人民生活的最低要求。

此外，川普的對外言論和外交政策表面上看似激烈，卻也屬合理，楊先生指出，先前川普在總統選舉辯論會中提到，美國提供龐大的軍事保護給日、韓兩國，日韓應該支付這些財政費用，楊先生認為，「日韓本來就該自己付費。」

至於川普政策對台灣及兩岸關係的影響，楊先生十分不以為意，他表示，「台灣人把自己在美國心中看得太重要，但台灣對川普來講，不過是顆對付中共的棋子，屆時兩岸若真正發生衝突，美國也未必會出手。」

他建議蔡英文政府應將對中共的身態放軟，「與中國維持穩定關係對台灣人民有好處，其實只要兩岸政策不要走得太偏、操作得宜，經濟有起色、民眾能維持良好的生活品質，其實台灣人民要求得不多。」

台灣應自立自強

擔任半導體工程師的孫先生就沒有那麼樂觀。他直言，「川普就職是今年度最不好的消息。」因為川普是個「不折不扣的強人，不按牌理出牌」。孫先生指出，川普雖然會遵守《台灣關係法》，「但是他還是有行政決策權可以做改變」，這對台灣來講是個「危機」。

至於對兩岸關係的影響，孫先生表示還是要靠自己，不能指望美國。

在台外國人怎麼看？

35歲的美國人Christian Hansen在台北藝術大學攻讀碩士學位，他同時也是位英文教師。Hansen 今日和一群在台美國人，在大安森林公園前舉標誌抗議川普上台。五顏六色的標誌上有「No! U're the Puppet!」標語和卡通插圖，嘲諷川普是普丁操縱的木偶。

(上圖為Hansen 在大安森林公園高舉抗議標語)

他表示，「親自站出來發聲比在網路上搖旗吶喊、大聲疾呼還要有效。」

Hansen覺得川普「不夠資格當總統」。因為他不僅言論常常羞辱他人、還打算剝奪其他族群工作機會、在美墨間建築高牆。如此一來，川普會「挑起族群衝突，讓美國人彼此對立。」

至於台灣，Hansen說台灣只是川普的棋子，「川普放出種種中國與台灣的言論都只是為了嚇唬中國，跟中國談判上可以換取更多利多。」

(上圖為Hansen和其他在台友人以行動表達心聲)

多數外國人表示：川普難以預測

20多歲的朴小姐是韓國人，和她男友來台旅遊。朴小姐說，「川普對移民相當不友善，這很可怕，我們不應該歧視任何人。」她不喜歡川普個人言行，也很難預測他未來會對韓國做出什麼。

而來自中國深圳的28歲林先生，在台灣出差，對於川普的當選表示肯定，「我想這反應了美國的草根逆襲吧，因為支持他的多數都是中下階層民眾，表示任何人都有機會當美國總統。」但由於川普剛就職、政策尚未抵定，林先生認為，川普對中國與台灣的影響還不一定，因為政客語言都是說一套、做一套，因此無法這麼早蓋棺論定。

(上圖為來自深圳的林先生認為川普反應美國草根勢力的崛起)